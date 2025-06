Oportunidade

Projeto do ES abre inscrições para formação musical com bolsa de R$ 800

MC Mulheres oferece oficinas online e presenciais para mulheres negras de 18 a 35 anos; prioridade é para participantes do interior capixaba

Publicado em 20 de junho de 2025 às 13:00

Estão abertas até o dia 30 de junho as inscrições para a nova edição do projeto MC Mulheres – Espírito Santo, voltado exclusivamente para mulheres negras capixabas de 18 a 35 anos. A iniciativa oferece formação gratuita em música e empreendedorismo, com oficinas presenciais em Vitória e atividades online, e conta com bolsa de R$ 800 para participantes que vivem no interior do estado, como apoio aos custos de deslocamento e permanência. >

Realizado pelo Instituto Movimento Cidade, em parceria com o Festival Movimento Cidade, o projeto chega à sua quarta edição, buscando fortalecer a presença feminina negra nas culturas do rap, hip hop e funk. A capacitação aborda temas como produção musical, composição, videoclipe e mercado da música, além de promover debates sobre corpo, território, gênero e identidade racial.>

Formação em duas etapas

A formação será dividida em duas fases. A primeira etapa, chamada Escola de Mercado, acontece de 7 a 11 de julho, de forma 100% online, com 150 vagas disponíveis. Os encontros serão ao vivo, por meio das plataformas Zoom e YouTube. >

Na segunda fase, serão selecionadas 20 mulheres para as oficinas presenciais, que ocorrem de 11 a 15 de agosto, no auditório do Sebrae-ES, em Vitória. Metade das vagas será destinada a mulheres do interior capixaba, que receberão a bolsa de R$ 800. As demais são voltadas para moradoras da Região Metropolitana.>

Projeto MC Mulheres abre inscrições para formação musical Crédito: Bruna Leite

Durante essa imersão, as participantes se aprofundarão em composição, produção musical e criação de videoclipe, com foco em uma produção coletiva, sem gravação final de clipe.>

Sobre o projeto

Mais do que uma formação técnica, o projeto propõe o fortalecimento de redes de apoio e a valorização da identidade negra na música. “A jornada formativa do MC Mulheres empodera, oferece ferramentas e fortalece as vozes de mulheres pretas no cenário musical, ainda marcado pela sub-representação e discriminação”, afirma Gabriela Duque, diretora de Programação do Movimento Cidade. >

Criado em 2022, o MC Mulheres promove ações que unem arte, empreendedorismo e protagonismo feminino negro, com formações, laboratórios e festivais voltados à música e ao audiovisual. Em 2024, o projeto chega à sua quarta edição com foco no Espírito Santo, ampliando seu impacto social e cultural. >

Além da formação, as selecionadas também participam da programação do Festival Movimento Cidade, que será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, em Vitória. >

Serviço

MC Mulheres – Espírito Santo

Inscrições: até 30 de junho

até 30 de junho Imersão online (Escola de Mercado): 7 a 11 de julho

(Escola de Mercado): 7 a 11 de julho Oficinas presenciais: 11 a 15 de agosto, no Sebrae-ES (Vitória)

11 a 15 de agosto, no Sebrae-ES (Vitória) Vagas presenciais: 20 (10 para interior | 10 para RM de Vitória)

20 (10 para interior | 10 para RM de Vitória) Bolsa: R$ 800 para participantes do interior

R$ 800 para participantes do interior Inscrições: https://bit.ly/inscricoesmcmulheres >

