Prodígio do trap, WIU conta detalhes do novo álbum e revela carinho pelo ES

O cantor WIU é a nova aposta do trap Crédito: Mateus Aguiar

Vinicius William Sales de Lima, mais conhecido como WIU, é a nova aposta do trap. Aos 19 anos, o cearense já soma mais de 500 milhões de streams nas plataformas digitais e conquistou o topo do Spotify Brasil por duas semanas, com o single "Vampiro", em parceria com Matuê e Teto. Agora, o artista chega com tudo com seu álbum de estreia intitulado "Manual de Como Amar Errado".

Ao longo das 10 músicas e 5 "interludes" - pequenos trechos, com poemas, frases, refrão ou apenas instrumental, inseridos entre uma música ou outra - que fazem parte do disco, o artista fala sobre as imperfeições naturais do amor.

Em bate-papo com "HZ", WIU detalhou o novo projeto e revelou detalhes de como foi a idealização do álbum, bem como a produção de cada etapa.

Gosto de dizer que esse álbum trata o amor de uma maneira que as pessoas desaprenderam a amar. Não existe jeito certo, existem milhares formas de amar. Busco trazer esse amor de verdade, das experiências, dos sentimentos que você tem quando está amando. É aquele amor que a gente não posta no feed (risos)

"Essas experiências a que me refiro são tanto pessoais quanto da galera que participou do álbum. Desde relacionamentos abusivos até o mais romântico possível. Além disso, gosto de pensar que tem projetos que nos dão mais do que números. Hoje sou o artista com mais entradas no top 100 do Spotify Brasil, mas fico muito feliz com as pessoas que admiro curtindo meu álbum”, completa.

Entre as composições, a canção "Coração de Gelo" se destaca por unir o trap ao reggaeton. A música dançante já ultrapassou a marca de 10 milhões de streams nas plataformas digitais.

Além desse hit, o álbum também contou com parceria de WIU, Matuê e Teto na canção "Brinca Demais". Fora a união, a obra ainda leva a voz de outras personalidades em forma de esquetes.



"A gente tem o Matuê e o Teto cantando, mas também temos os esquetes com as vozes dos meus amigos Borges, Pedro Scooby, Arthurzim e João Gomes abrindo e fechando álbum. Reparei que essa galera estava vivendo um momento muito parecido com o meu. Foi incrível como eles entraram no álbum"

Vivendo um momento feliz na carreira, o cearense faz parte do selo musical 30PRAUM, bastante conhecido no mundo do trap. Foi lá que a amizade entre WIU e Matuê se solidificou, chegando a lançar seus primeiros singles oficiais, "Sucrilhos" e "Mantém", em que contou com a parceria de "Tuê". Vale ressaltar que o artista também foi o principal produtor do álbum "Máquina do Tempo".

"Vi grande parte da música brasileira lá na 30PRAUM acontecendo. Lembro que quando conheci o Matuê, ele tinha só duas músicas lançadas. A minha vontade era de me conectar, sempre gostei de conhecer pessoas que faziam músicas diferentes. Me inspiro muito no 'Tuê' e o Teto, a gente vive em um ciclo de inspiração entre nós três", disse o dono do hit "Felina", em parceria com Ryan SP.

"Sobre quando lancei 'Sucrilhos', percebi que naquele momento estava com muita responsabilidade. Pensei: 'Viramos uma chave aqui, o nível vai subir, então vou ter que mostrar do que sou capaz e dizer aonde que minha arte pode chegar. Essa música me deu muito respeito e até hoje as pessoas reconhecem como um som massa", ressalta WIU.

Envolvido de corpo e alma com a música, o cearense revela que tem orgulho de produzir suas próprias faixas. "Sempre produzi minhas músicas. Gosto até de citar o Papatinho, que dizia que 'aprendeu a produzir por necessidade'. E em razão disso, também fui atrás de aprender. Fiz tudo o que era necessário para o meu 'corre' ser tão bom. Espero nunca perder a vontade de colocar a mão na massa", frisou.

RELAÇÃO COM O ESPÍRITO SANTO

Entre as passagens de WIU em terras capixabas, o artista guarda uma boa lembrança. Segundo ele, Vitória foi o local fora de Fortaleza onde o público mais acolheu seu trabalho quando estava começando.

Um dos primeiros shows que fiz fora do meu estado foi em Vitória. Existe uma diferença muito grande quando as pessoas recebem uma aposta da música. Nesse show em específico, percebi que a galera me abraçou demais. Falavam: 'Cara, a gente sabe da sua história'. Foi o primeiro show que senti que as pessoas me entenderam

Além disso, WIU também tem amigos capixabas. O cantor é próximo dos artistas Dudu, VK Mac e MC Noventa. "Eles trocam aquela inspiração comigo e a gente comenta os lançamentos um do outro. O ES é um lugar que gosto muito, curto demais cantar aí", finalizou o cearense.