Priscila Olegário: "Para o negro conseguir chegar em algum lugar precisa ser excepcional"

Infelizmente, ainda hoje, no século 21, a gente tem essas barreiras estruturais, que não acontecem só no Brasil. Vivenciei o racismo também em outros países, no meio do teatro, mas lá fora, às vezes, sinto que tenho até mais espaço que no Brasil. É muito complicado, você sempre tem que ser duas, três vezes melhor que a pessoa que está concorrendo contigo. Isso não é humano. Nós não somos máquinas, somos passíveis de erro, como os brancos são, como todos são, só que para o negro conseguir chegar em algum lugar, precisa ser excepcional. E isso é quase uma batalha perdida: ou você é muito teimoso, muito insistente e decide encarar todos os dias, ou simplesmente abandona porque a dificuldade, a desigualdade, é desleal. Tenho que estudar três vezes mais que meus concorrentes só pelo fato de ser negra? Isso não deveria ser correto. É desanimador. Mas ainda bem que as coisas estão melhorando, mudando para melhor. Hoje podemos falar sobre isso, denunciar muitas vezes e, assim, continuar nossa jornada. Temos que permanecer na luta, porque outras gerações estão vindo. Assim como me inspirei em alguém, nossa geração precisa inspirar a próxima.