“O Galo de Belém" em sessão gratuita neste sábado (16), em Vitória

Peça teatral “O Galo de Belém" celebra período natalino e acontecerá gratuitamente neste sábado (16), em Vitória Crédito: Reprodução

Em ritmo de Natal, o Auto “O Galo de Belém” resgata a história do nascimento de Jesus e acontece neste sábado (16) em Vitória. A trama conta a história de um galo que é perseguido para completar o banquete de Natal, sendo que este galo é o responsável em anunciar sua chegada. A partir disso, várias situações engraçadas criadas pelo autor Walmir Ayala vão sendo inseridas no contexto, formando com isto, uma peça teatral rica e emocionante.

O "Galo de Belém" é de autoria do poeta e dramaturgo Walmir Ayala, e desde 2007 é apresentado em diversos pontos de Vitória. Dessa vez, o Auto acontecerá a partir das 20h, no Parque Municipal Manolo Cabral. Antes do espetáculo, o público poderá prestigiar a Celebração da Missa de Natal (18h) com o Padre Vandaike Costa Araújo, e também a apresentação da Cantata de Natal (19h), com o Coro Santa Luzia, sob a Regência do Maestro Max Carvalho.

Além disso, o Auto de Natal contribui para as programações natalinas da cidade de Vitória e as dos bairros de Barro Vermelho, Praia do Canto, Santa Lúcia, Itararé, Joana'Darc e Jardim da Penha. A apresentação é gratuita e aberta.

SERVIÇO