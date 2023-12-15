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Natal

“O Galo de Belém" em sessão gratuita neste sábado (16), em Vitória

Peça teatral “O Galo de Belém" que celebra período natalino, acontecerá gratuitamente neste sábado (16), no Parque Municipal Manolo Cabral, em Barro Vermelho

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 17:31

Peça teatral “O Galo de Belém
Peça teatral “O Galo de Belém" celebra período natalino e acontecerá gratuitamente neste sábado (16), em Vitória Crédito: Reprodução
Em ritmo de Natal, o Auto “O Galo de Belém” resgata a história do nascimento de Jesus e acontece neste sábado (16) em Vitória. A trama conta a história de um galo que é perseguido para completar o banquete de Natal, sendo que este galo é o responsável em anunciar sua chegada. A partir disso, várias situações engraçadas criadas pelo autor Walmir Ayala vão sendo inseridas no contexto, formando com isto, uma peça teatral rica e emocionante.
O "Galo de Belém" é de autoria do poeta e dramaturgo Walmir Ayala, e desde 2007 é apresentado em diversos pontos de Vitória. Dessa vez, o Auto acontecerá a partir das 20h, no Parque Municipal Manolo Cabral. Antes do espetáculo, o público poderá prestigiar a Celebração da Missa de Natal (18h) com o Padre Vandaike Costa Araújo, e também a apresentação da Cantata de Natal (19h), com o Coro Santa Luzia, sob a Regência do Maestro Max Carvalho.
Além disso, o Auto de Natal  contribui para as programações natalinas da cidade de Vitória e as dos bairros de Barro Vermelho, Praia do Canto, Santa Lúcia, Itararé, Joana'Darc e Jardim da Penha. A apresentação é gratuita e aberta. 

SERVIÇO

Auto “O Galo de Belém”
  • Quando: sábado, 16 de dezembro
  • Onde: Parque Municipal Manolo Cabral. R. Dr. Guilherme Serrano, Barro Vermelho, Vitória.
  • Horário: 20h
  • Entrada gratuita

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