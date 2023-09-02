  • Primeiro dia de The Town tem Post Malone, Racionais, Demi Lovato; saiba como ver
Primeiro dia de The Town tem Post Malone, Racionais, Demi Lovato; saiba como ver

Criolo, MC Hariel, MC Ryan, MC Cabelinho, Orochi e Karol Conká também estarão presentes em dia cheio de hip-hop
Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 10:06

 Neste sábado, dia 2, começa o The Town, novo festival de música de São Paulo que reúne nomes nacionais e internacionais de peso.
Demi Lovato para a pré-estreia de
Demi Lovato é uma das atrações do The Town Crédito: Shutterstock
No palco Skyline, o principal do evento, os grandes destaques são Post Malone, headliner do dia que se apresenta às 23h, e Demi Lovato, que performa logo antes, às 20h25. O cantor deve trazer ao evento um show mais voltado ao pop do que ao rap, enquanto a cantora tem pesado no rock em seus hits recentes.
Também sobem nesse palco os brasileiros MC Hariel, MC Ryan e MC Cabelinho para um show conjunto de hip-hop, às 16h05, e a rapper australiana Iggy Azalela, às 18h15.
O gênero domina o palco The One. Racionais MC's se apresentam junto à Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo junto ao Planet Hemp, Orochi a Azzy e Tasha e Tracie chamam Karol Conká ao palco. Outros destaques são os rappers Teto, Kayblack e Caio Luccas e a cantora Urias no palco Factory.
Shows do festival serão transmitidos ao vivo no Globoplay, no Canal Bis e no Multishow. No Multishow, serão transmitidas as apresentações do Skyline e do The One, a partir das 14h25. Já no Canal Bis, o palco New Dance Order será exibido a partir das 19h45.
  • Veja a programação completa:
  • PALCO SKYLINE
  • 23h - Post Malone
  • 20h25 - Demi Lovato
  • 18h15 - Iggy Azalea
  • 16h05 - MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

  • PALCO THE ONE
  • 21h45 - Racionais MC's & Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 19h20 - Criolo convida Planet Hemp
  • 17h10 - Orochi convida Azzy
  • 15h - Tasha & Tracie convida Karol Conka

  • PALCO FACTORY
  • 22h - Teto
  • 20h - Kayblack
  • 18h - Caio Luccas
  • 16h - Urias

  • PALCO SP SQUARE
  • 20h30 - Esperanza Spalding
  • 18h30 - Hermeto Pascoal
  • 16h30 - São Paulo Big Band convida Alma Thomas
  • 15h - São Paulo Big Band

  • PALCO NEW DANCE ORDER
  • 23h30 - Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands
  • 21h25 - Tropkillaz 10 Anos
  • 19h50 - Osgemeos, Uma Experiência
  • 18h05 - Deekapz x Vhoor
  • 16h35 - Klean vs Klap
  • 15h05 - Forro Red Light e o Baile Encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)

