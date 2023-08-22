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Preta Gil anuncia que está livre de câncer após cirurgia para retirada de tumor

Cantora foi submetida ao procedimento na última semana. Na publicação, cantora afirmou que a ‘cura é um processo’: ‘Vou continuar me cuidando para que essa doença não volte’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 17:20

Preta Gil, 49, anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira, 22, que "está livre de células cancerígenas". O resultado foi confirmado pela equipe médica após a cantora ser submetida a uma cirurgia para retirada de tumor no intestino na última quarta-feira, 16. Preta realizou o procedimento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
Na declaração, Preta aparece no quarto para dar as boas notícias. "Meus amores, esperei tanto por esse dia para poder virar falar para vocês. A cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, mas somente ontem nos tivemos o resultado final dela porque o material foi para análise patológica e chegou o resultado de que sim, meu corpo está livre de células cancerígenas", contou a artista.
"A cirurgia foi um sucesso. A gente teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo", disse.
Na legenda, a cantora agradeceu a "rede de apoio incansável" que recebeu. Ela ainda pontuou que passará por reabilitação e ficará por três meses com a bolsa de colostomia. "Vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte", disse. "Estou muito feliz, muito grata."
Na última semana, a artista contou que a cirurgia durou 14 horas. "Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. Francisco Teixeira Júnior", escreveu. "Agora, é um dia de cada vez. Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!", disse na ocasião.

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