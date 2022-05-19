Pocar Festival de Cultura reúne shows, teatro e arte em Conceição da Barra

Conceição da Barra foi invadida por arte. De quinta (19) a domingo (22), a cidade recebe mais uma edição do Pocar Festival de Cultura, que garante uma programação com shows, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, oficinas e apresentações de cultura popular que reforçam as memórias e ações em prol do patrimônio cultural da região.
Multicultural e gratuito, o evento privilegia artistas e companhias do Espírito Santo como forma de fomentar a economia da cultura do estado. Neste sentido, além de apresentações dos Ticumbis, Reis de boi e mestres cantadores da região do Sapê do Norte, o Pocar traz neste ano nomes como a ex-The Voice Brasil Luiza Dutra, Fábio Carvalho, que traz à cidade o show “Quintal Afro Congo Beat”, a Orquestra Malê Big Band, os forrozeiros do Fogumano e o expoente da nova geração de músicos da MPB André Prando.
No campo das artes cênicas, destaque para os espetáculos “Jubarte: uma aventura oceânica” da Cia. Ribalta, “Era Solo O Que Me Faltava”, da Lacarta Circo Teatro e “Memórias à Venda”, do núcleo de teatro do Instituto Cultural Tambor de Raiz. Na literatura, Saulo Ribeiro, da Editora Cousa, aporta na cidade com sua Kombi, vendendo livros à quilo, a preços módicos, na tradicional feira da cidade.
Junto a eles, uma série de shows e montagens cênicas de artistas de outros estados completam a programação. Destaque também para a exposição fotográfica “Rogério Medeiros: um olhar sobre o Sapê do Norte”, que celebra a vida e a obra do fotógrafo capixaba e o inesquecível Mestre Terto, do Ticumbi de São Benedito, falecido em abril deste ano.
Para os amantes da culinária capixaba, o Pocar promove seu segundo circuito gastronômico, convidando restaurantes locais a desenvolverem pratos com ingredientes típicos da região, cultivados pela comunidade quilombola do município de Conceição da Barra.
Curtiu o movimento? Então, se prepara que ele vai circular o Estado. Em 2022, pela primeira vez, o festival realizará ações fora de Conceição da Barra, promovendo apresentações nas cidades de Colatina (27/5), Baixo Guandu (28/5) e Aracruz (29/5).
SERVIÇO
- POCAR FESTIVAL DE CULTURA 2022
- Quando: de quinta (19) a domingo (22)
- Onde: Conceição da Barra
- Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA (19)
- Praça da Matriz à Beira do Cais
- 20h: 'Cortejo da Chegança' com Jongo de São Cosme e Damião, Jongo de N. S. Aparecida, Banda Pôr do Sol e artistas convidados
- Beira do Cais
- Exposição fotográfica “Rogério Medeiros: um olhar sobre o Sapê do Norte” - Galeria Casa da Barra / Até 22/05 das 15h às 21h
- 20h30: Cerimônia de abertura
- 21h: Show “Meu Canto” - Luiza Dutra
- 22h: Show “De Viola e Rabeca” - Jeferson Leite e Rafael Gonzá
- SEXTA-FEIRA (20)
- Feira da Praça São Pedro
- 09h30: Espetáculo Teatral “Memórias à Venda” - Instituto Cultural Tambor de Raiz
- 10h: Literatura à Quilo - Editora Cousa e Saulo Ribeiro
- 10h30: Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro “Mestre Mirtinho”
- ABLA- Academia Barrense de Letras e Artes
- 18h: “Sarau da ABLA” - Academia Barrense de Letras e Artes
- Recital maestro Joilson Alves e convidados
- Lançamento do livro “O Abraço” - Marcelino Xibil Ramos
- ADRO DA IGREJA MATRIZ
- Mostra Pocar de Cinema
- 20h30: “Inconfidentes no Tempo” - Henrique Selva Manara
- 20h45: “A Vila de Itaúnas” - Jefferson de Albuquerque Jr. e Kika Gouvêa
- Beira do Cais
- 21h: Show “São Trio”
- 22h: Show “Quintal Afro Congo Beat” - Fábio Carvalho
- 23h30: Show “Fogumano”
- SÁBADO (21)
- Próximo à kabana kaique
- 11h: Espetáculo Teatral “Era Solo que me faltava” - Lacarta Circo Teatro
- Praça da Matriz
- 18h: Espetáculo Teatral “Jubarte: Uma Aventura Oceânica” - Cine Teatro Ribalta
- Mostra Pocar de Cinema
- 19h30: “A Resistência do Quilombo do Negro Rugério” - Didito Camillo e Elvis Rodrigues
- 19h45: “Fé, Devoção e Musicalidade - Jefferson de Albuquerque Jr. e Kika Gouvêa
- Beira do Cais
- 20h: Espetáculo Teatral - “Viralata: O Palhaço tá Solto” - Rodrigo Robleño
- 21h: Show “Canto Forte” - Silvia Gomes
- 22h30: Show “Orquestra Malê Big Band” / solista: Luiza Dutra
- DOMINGO (22)
- Próximo ao restaurante kaique
- 11h: Espetáculo Teatral “Circo de Família” - Cia. Circunstância
- Restaurante do Pintinho
- 12h: Roda de Samba - Fabíola Guimarães e convidados
- VILA DE ITAÚNAS
- Adro da Igreja de São Sebastião
- 17h: Espetáculo Teatral “Viralata: O Palhaço tá Solto” - Rodrigo Robleño
- Beira do Cais
- FESTA DE ENCERRAMENTO
- 20h: Show “André Prando”
- 22h: Show “Ajuntamento POCAR”