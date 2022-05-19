Pocar Festival de Cultura reúne shows, teatro e arte em Conceição da Barra

Macucos foi atração do Pocar Festival, em Conceição da Barra, em 2017 Crédito: Íris Zanetti/Pocar Festival

Conceição da Barra foi invadida por arte. De quinta (19) a domingo (22), a cidade recebe mais uma edição do Pocar Festival de Cultura, que garante uma programação com shows, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, oficinas e apresentações de cultura popular que reforçam as memórias e ações em prol do patrimônio cultural da região.

Multicultural e gratuito, o evento privilegia artistas e companhias do Espírito Santo como forma de fomentar a economia da cultura do estado. Neste sentido, além de apresentações dos Ticumbis, Reis de boi e mestres cantadores da região do Sapê do Norte, o Pocar traz neste ano nomes como a ex-The Voice Brasil Luiza Dutra, Fábio Carvalho, que traz à cidade o show “Quintal Afro Congo Beat”, a Orquestra Malê Big Band, os forrozeiros do Fogumano e o expoente da nova geração de músicos da MPB André Prando.

No campo das artes cênicas, destaque para os espetáculos “Jubarte: uma aventura oceânica” da Cia. Ribalta, “Era Solo O Que Me Faltava”, da Lacarta Circo Teatro e “Memórias à Venda”, do núcleo de teatro do Instituto Cultural Tambor de Raiz. Na literatura, Saulo Ribeiro, da Editora Cousa, aporta na cidade com sua Kombi, vendendo livros à quilo, a preços módicos, na tradicional feira da cidade.

Junto a eles, uma série de shows e montagens cênicas de artistas de outros estados completam a programação. Destaque também para a exposição fotográfica “Rogério Medeiros: um olhar sobre o Sapê do Norte”, que celebra a vida e a obra do fotógrafo capixaba e o inesquecível Mestre Terto, do Ticumbi de São Benedito, falecido em abril deste ano.

Para os amantes da culinária capixaba, o Pocar promove seu segundo circuito gastronômico, convidando restaurantes locais a desenvolverem pratos com ingredientes típicos da região, cultivados pela comunidade quilombola do município de Conceição da Barra

Curtiu o movimento? Então, se prepara que ele vai circular o Estado. Em 2022, pela primeira vez, o festival realizará ações fora de Conceição da Barra, promovendo apresentações nas cidades de Colatina (27/5), Baixo Guandu (28/5) e Aracruz (29/5).

SERVIÇO

POCAR FESTIVAL DE CULTURA 2022



Quando: de quinta (19) a domingo (22)

de quinta (19) a domingo (22) Onde: Conceição da Barra



Conceição da Barra Entrada franca



PROGRAMAÇÃO