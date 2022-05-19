Casa Hitz: nova casa noturna reúne club, rooftop e gastrobar na Praia do Canto

Fachada da Casa Hitz, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Divulgação/Casa Hitz

O coração do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, volta a pulsar mais forte nesta semana. O espaço onde por anos funcionou o Bliss e o Balístico, na esquina das ruas Joaquim Lírio e Manoel Gonçalves Carneiro, agora é a Casa Hitz. Com a proposta de ser uma extensão da casa de seus frequentadores, o novo point conta com club, gastrobar e um rooftop.

"Aqui na CASA HITZ, todas as pessoas e ritmos são bem-vindos. É Hit? Vai tocar aqui na casa. Nossa aposta é tocar de tudo! Pop, Eletrônico, Sertanejo, todos os ritmos", explica Elisa Goltara, sócia do empreendimento, sobre o som que vai embalar a balada.

Com proposta de aconchego, o gastrobar recebe os frequentadores logo no primeiro andar. Seu funcionamento será diferente dos outros dois ambientes, abrindo de terça a sexta, das 18h à 1, com capacidade para 150 pessoas.

O espaço foi aberto na última terça-feira (17) e o cardápio conta com clássicos como o caldinho de feijão e o torresmo de rolo, mas ainda terá pratos especiais. Ancho com chimichurri, barriguinha suína com melaço, vinagrete de polvo e carpaccio prometem ser os carros-chefe da casa. Mas a turma que quiser petiscar, pode encontrar mini porções de dadinho de tapioca, bolinho de bacalhau, bolinho de salmão empanado, bolinha de queijo e pastéis de queijo.

Cansou de botecar e bater-papo? Pode se dirigir ao segundo andar, onde o club funcionará às sextas e sábados, a partir das 22h. Porém, a inauguração acontece nesta sexta (20), a partir das 19h.

Como dito por Elisa, a Casa Hitz é aberta a diversos gêneros musicais e a garantia de muita festa para receber até 450 pessoas. "Não temos espaço para shows grandes", destaca a sócia.

Na programação de abertura, Gisele Dário, Farra Dois, além da dupla Breno e Lucas. O sábado (21) na casa será agitado por Felipe Ribeiro e a dupla Zé Felipe e Romário.

E para dar aquela pausa entre uma música e outra ou até mesmo fofocar com os amigos, vale a pena tomar um ar no terceiro piso, onde está o rooftop, que funcionará no mesmo período do club. O espaço aberto conta com bar exclusivo para ajudar a turma que não quer ter trabalho de ir longe buscar sua bebida.