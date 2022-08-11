Planta e Raiz agita Luau em Manguinhos, neste sábado (13): "Saudade do ES"

A banda Planta e Raiz se apresenta neste sábado (13), em Manguinhos Crédito: Divulgação

A mistura de ritmos vai marcar o “Luau Manguinhos”, que acontece neste sábado (13), no Espaço Chico Bento, no balneário serrano. Quem promete agitar essa festa são as bandas Planta e Raiz, Pura Vida, Trio Maracá, o cantor Marol Raiz e DJ Bravin. Os ingressos estão à venda no site SuperTicket e custam entre R$ 60 (meia, 2º Lote, individual) e R$ 200 (Inteira, 2º Lote, duplo).

Em conversa com HZ, o vocalista da banda paulista Planta e Raiz, Zeider, falou sobre as expectativas para o show deste sábado (13). Durante o bate papo, o cantor revelou que apesar do evento ser em formato "Luau", o show será agitado e contagiante.

“A gente estava morrendo de saudade da galera do Espírito Santo, dos capixabas. As pessoas podem esperar um ‘showzaço’, como tem sido ultimamente por onde estamos passando. Apesar de ser um luau, não vai ser um show intimista (risos). Ninguém vai ficar parado, será uma energia contagiante”, contou Zeider.

Com mais de 24 anos de estrada, a banda de reggae foi formada em 1998 e começou a carreira se apresentando em feiras, casas noturnas e bares na capital e no litoral paulista, tocando covers de Bob Marley, Gilberto Gil e Edson Gomes. Ao longo dos anos, Planta e Raiz coleciona hits como “Com Certeza”, “Aquele Lugar” e “Só Agradece”. Zeider fez questão de revelar os hits que os capixabas mais gostam.

“Os capixabas adoram nossas músicas, mas as que eles mais adoram são a ‘Tô No Barato’, que fala sobre o mar e tem tudo a ver com o estilo de vida, o ‘lifestyle’ da galera. E a outra que o público daí gosta muito é a 'Pique Natty Dread’, que inclusive foi gravada pelas praias do Espírito Santo”, revelou Zeider, acrescentando que além dessas, a canção “Com Certeza” também não pode faltar no repertório.

Entre as passagens pelo Estado, os paulistanos lembraram da época quando faziam shows no antigo Ilha Acústico, em Vitória. “Os shows no Ilha eram memoráveis. Fizemos muitas apresentações que lotaram, com todo mundo cantando na vibe indescritível. Não sai do nosso coração esse sentimento”, completou Zeider.

Quem também se apresenta no Luau é a banda Pura Vida, nativa de Manguinhos. O vocalista da banda, Gabriel Muniz, disse que a apresentação do Luau terá um repertório bem variado. Além dos clássicos, como “A Vida é Uma Só” e “We've Got a Long Way”, o público também pode esperar releituras de outros artistas.

"Vai ser muito bom poder tocar em Manguinhos, o lugar onde tudo começou na Pura Vida. Tocar em casa e dentro de um evento que une toda a energia de Manguinhos é muito bom. Além disso, será um prazer estar junto com a banda Planta e Raiz nessa, e receber eles aqui no balneário. Estamos preparando um show bem diverso, com autorais e algumas releituras de bandas que influenciam nosso som", conta Gabriel.

A banda Pura Vida, nativa de Manguinhos, se apresenta nesta sábado no Espaço Chico Bento Crédito: Melina Furlan

O cantor e compositor Marol Raiz, um dos precursores do reggae no Espírito Santo, também toca no Luau com a banda Raiz da Mata. O artista já dividiu o palco com nomes renomados, como SOJA, Ponto de equilíbrio, Mato Seco, Edson Gomes, Gabriel o Pensador, Planta e Raiz e Cidade Verde Sound.

Atualmente, o músico segue com a banda Raiz da Mata e também lançou seu primeiro videoclipe solo, “Te encontrar”, com uma pegada de reggae avançado priorizando o reggae trap, drill dub, roots e dancehall. O capixaba promete balançar tudo no Luau com essa mistura de ritmos. “Vou chegar pesado nessa primeira apresentação no formato sound system, junto com a DJ Negana”, declara.

Marol Raiz canta no Luau Manguinhos, neste sábado (23) Crédito: Divulgação