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Perfil de Jair Bolsonaro no X é invadido e roubado, segundo filho

Perfil do ex-presidente exibe propaganda de criptomoeda; de acordo com Carlos Bolsonaro, processo de recuperação da conta já foi iniciado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 10:37

Jair Bolsonaro veta Lei Paulo Gustavo
Jair Bolsonaro Crédito: Reuters/Folhapress
O perfil no X (antigo Twitter) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi invadido e roubado na noite desta quinta-feira, 23, segundo Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio e filho do ex-presidente. De acordo com Carlos, já foram iniciados os procedimentos para a recuperação da conta.
Na noite desta quinta-feira, 23, o perfil do ex-presidente divulgou uma criptomoeda. A moeda digital, segundo a publicação, representava o "o orgulho, a liberdade e a força do povo brasileiro". A publicação, já excluída, exibia uma foto de Jair Bolsonaro ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Perfil de Bolsonaro no X é invadido e roubado, segundo filh
Perfil de Bolsonaro no X é invadido e roubado, segundo filh Crédito: @jairbolsonaro via X

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