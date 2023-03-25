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Teatro

Peça "Lágrimas Para Seu Almoço" reestreia neste domingo (26), no Sônia Cabral

Apresentação aborda temas como amores proibidos, assédio moral, feminicídio e loucura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Março de 2023 às 09:00

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Peça "Lágrimas Para Seu Almoço" reestreia neste domingo (26), no palco do Sônia Cabral Crédito: Weverson Costa
Cenas de loucura, amores proibidos, transtornos de caráter e tragédias anunciadas serão performadas no palco do Teatro Sônia Cabral, neste domingo (26). Trata-se da reestreia da peça "Lágrimas Para Seu Almoço", que promete levar o público para um uma viagem no tempo, de volta a um período pós-guerra, em 1949, e acompanhar o universo da intensa Clara, o enigmático Otávio e a frágil Adélia.
Na cidade mineira de Milagre, a peça narra as misérias de sentimentos ocultos, paixões desenfreadas e proibidas, escândalos do subconsciente e os subterrâneos das mentes inquietas partindo da reflexão:  "quando se trata de amor, o que é o certo?", 
A peça foi apresentada pela primeira vez em 2022. Neste ano, a apresentação no domingo reabre a temporada de 2023 do espetáculo que se desdobra em um mergulho denso no universo feminino.  
Com a atuação de Elaine Rowena, Rovilson Santana e Letícia Sá, a obra traz à tona ainda temas como assédio moral, feminicídio, sociopatia, incesto e o incômodo silêncio social que circunda essas situações. Para Elaine Rowena, embora a montagem seja ambientada em 1949, os temas abordados são atuais.
“O Espírito Santo, vale ressaltar, apresenta um alto índice de feminicídios, violência de gênero e de parceiros homoafetivos. Situações diversas relacionadas a transtornos mentais estão cada vez mais evidenciados na sociedade”, declara.

SERVIÇO

  • PEÇA 'LÁGRIMAS PARA O SEU ALMOÇO'
  • QUANDO: Domingo (26/03)
  • HORÁRIO: Às 19h
  • ONDE: Palácio da Cultura Sônia Cabral, na R. São Gonçalo - Centro, Vitória
  • CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
  • INGRESSOS: Inteira por R$30 | Meia-entrada por R$15. Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência
*Com informações da assessoria de imprensa

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