Peça "Lágrimas Para Seu Almoço" reestreia neste domingo (26), no Sônia Cabral

Peça "Lágrimas Para Seu Almoço" reestreia neste domingo (26), no palco do Sônia Cabral Crédito: Weverson Costa

Cenas de loucura, amores proibidos, transtornos de caráter e tragédias anunciadas serão performadas no palco do Teatro Sônia Cabral, neste domingo (26). Trata-se da reestreia da peça "Lágrimas Para Seu Almoço", que promete levar o público para um uma viagem no tempo, de volta a um período pós-guerra, em 1949, e acompanhar o universo da intensa Clara, o enigmático Otávio e a frágil Adélia.

Na cidade mineira de Milagre, a peça narra as misérias de sentimentos ocultos, paixões desenfreadas e proibidas, escândalos do subconsciente e os subterrâneos das mentes inquietas partindo da reflexão: "quando se trata de amor, o que é o certo?",

A peça foi apresentada pela primeira vez em 2022. Neste ano, a apresentação no domingo reabre a temporada de 2023 do espetáculo que se desdobra em um mergulho denso no universo feminino.

Com a atuação de Elaine Rowena, Rovilson Santana e Letícia Sá, a obra traz à tona ainda temas como assédio moral, feminicídio, sociopatia, incesto e o incômodo silêncio social que circunda essas situações. Para Elaine Rowena, embora a montagem seja ambientada em 1949, os temas abordados são atuais.

“O Espírito Santo, vale ressaltar, apresenta um alto índice de feminicídios, violência de gênero e de parceiros homoafetivos. Situações diversas relacionadas a transtornos mentais estão cada vez mais evidenciados na sociedade”, declara.

SERVIÇO

PEÇA 'LÁGRIMAS PARA O SEU ALMOÇO'

QUANDO: Domingo (26/03)

Domingo (26/03) HORÁRIO: Às 19h

Às 19h ONDE: Palácio da Cultura Sônia Cabral, na R. São Gonçalo - Centro, Vitória

Palácio da Cultura Sônia Cabral, na R. São Gonçalo - Centro, Vitória CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

16 anos INGRESSOS: Inteira por R$30 | Meia-entrada por R$15. Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência