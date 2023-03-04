Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Paulo Caruso, cartunista do 'Roda Viva', morre aos 73 anos em SP
Estava internado

Paulo Caruso, cartunista do 'Roda Viva', morre aos 73 anos em SP

Segundo a TV Globo, ele estava internado há cerca de um mês em um hospital particular de São Paulo, tratando um câncer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2023 às 09:51

Paulo Caruso
Paulo Caruso morre aos 73 anos em SP Crédito: Reprodução @caruso.paulo
O cartunista Paulo Caruso morreu neste sábado (4), aos 73 anos. A informação foi confirmada pela equipe do artista. Segundo a TV Globo, ele estava internado há cerca de um mês em um hospital particular de São Paulo, tratando um câncer.
Paulo José Hespanha Caruso, o Paulo Caruso, nasceu na capital paulista em 6 de dezembro de 1949. É irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista.
No início dos ano de 1970, cursou arquitetura na Universidade de São Paulo (USP), mas não exerceu a profissão. Em 1985, no Salão de Humor de Piracicaba, no interior de São Paulo, uniu a paixão pela música ao amor pelos cartuns e montou uma banda só com cartunistas.
Paulo Caruso começou a vida profissional no 'Diário Popular' no final da década de 1960 e também colaborou com os jornais 'Folha de S.Paulo' e 'Movimento'.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados