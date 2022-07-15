Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Para rir: Renato Albani traz para Vitória stand up "Novo Show"
Humor

Para rir: Renato Albani traz para Vitória stand up "Novo Show"

Humorista capixaba, radicado em São Paulo, se apresenta no domingo (17), em três sessões, no Centro de Convenções de Vitória
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 08:00

Renato Albani se apresenta em Vitória neste domingo (17)
Renato Albani se apresenta em Vitória neste domingo (17) Crédito: Reprodução/Instagram @renatoalbani
Quem nunca se perdeu nas lembranças (meio bizarras) da adolescência nos anos 1990, se for o seu caso, claro? Na época, "pipocavam" na TV programas de humor ácido, como "Casseta & Planeta, Urgente!", ou mesmo a polêmica banheira do Gugu, do "Domingo Legal", em que moças e rapazes seminus lutavam para segurar um sabonete, que teimava sempre em escorregar...
Tentações à parte, memórias dos anos 1990 e 2000 permeiam o espetáculo do humorista capixaba Renato Albani, "Novo Show", em cartaz neste domingo (17), em três sessões, no Centro de Convenções de Vitória. O sucesso é tanto que os ingressos já estão esgotados.
"O show, na verdade, aborda como minha geração foi criada (Renato tem 37 anos), fazendo comparação com a criação da geração dos dias atuais, especialmente as diferenças comportamentais entre elas", adiantou Albani, em entrevista a "HZ".
Os anos 1990 são conhecidos por promover um humor mais "despudorado" e sem censura, especialmente em programas de TV. Hoje, muitas destas piadas seriam consideradas politicamente incorretas. Perguntamos a Renato se o humor (ou o público?) ficou "mais careta".
"O mundo mudou e a sociedade acompanhou esse ritmo. Antigamente, por exemplo, 'Os Trapalhões' faziam piadas consideradas racistas e homofóbicas. Acredito que hoje isso já não caiba mais. Inclusive, isso é um dos assuntos a serem mostrados no show: como a sociedade - e humor - precisou se adequar aos novos tempos", afirma, dando mais detalhes do que será apresentado na noite.
"Vamos relembrar, por exemplo, o que a criança consumia antigamente, tanto nos programas de TV, nos desenhos e suas  amizades. Em outros tempos, a gente tinha muitos irmãos, por exemplo. Hoje é diferente, pois as famílias estão menores, com menos filhos. A educação dada para as crianças hoje é muito diferente, mesmo não existindo, a meu ver, uma educação certa. Isso acaba moldando o caráter e o comportamento de cada um", define.

Veja Também

Festival de Inverno de Domingos Martins traz mais de 100 atrações gratuitas; veja programação

Alunas da Fafi são aprovadas para Festival de Dança de Joinville 2022

Peça "O Doente Imaginário" será encenada gratuitamente no Sesc Glória

Em entrevista a "HZ", quanto trouxe para o ES a turnê de "Me Tornei Quem eu Mais Queria", Renato aproveitou para falar sobre os limites do humor. 
"O limite é a risada, pois existe diferença entre fazer piada e ofender pessoas. Precisamos achar a forma certa de fazer humor relacionado à qualquer assunto sem seremos ofensivos. Não posso me privar da criatividade, pois sempre vai existir uma pessoa chata, que acha problema em qualquer assunto. Minhas piadas não são para agredir, faço o que gosto de fazer", disparou, sem medo de causar polêmicas, na entrevista do ano passado.
Em uma sociedade cada vez mais tendendo ao conservadorismo (e um tanto politicamente correta), Albani diz não ter receio de enfrentar o "paredão" do cancelamento nas redes sociais, pânico de dez entre dez celebridades.
"Levo isso numa boa. Em alguns casos, a pessoa que te cancela tem alguma questão para ser resolvida e acaba projetando em você. Não me privo por conta disso", complementou no papo de 2021.

"NOVO SHOW", STAND-UP DE RENATO ALBANI

  • QUANDO: Domingo (17), no Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. 
  • SESSÕES: 15h, 17h30 e 20h. Com ingressos esgotados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados