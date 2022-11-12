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Televisão

"Pantanal" ganha categoria de "Melhor Telenovela" em premiação internacional

Produção da Rede Globo saiu vencedora nos Prêmios Produ, do México, um dos mais importantes da América Latina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 10:08

A novela “Pantanal” chega ao fim, nesta sexta-feira (07)
A novela “Pantanal” ganhou um prêmio internacional no México Crédito: Fábio Rocha
A novela "Pantanal", da Rede Globo, venceu a categoria de "Melhor Telenovela" nos Prêmios Produ, do México, nesta quinta-feira (10).
A premiação é considerada uma das mais importantes da América Latina e celebra produções lançadas na região nos idiomas português e espanhol.
O remake de Bruno Luperi concorria com outras quatro novelas: "Amar Profundo" e "Hijos del desierto", do Chile, e "Luz de Luna 2" e "Maricucha", do Perú.
O reality show "Túnel do Amor", produzido pelo Multishow, também ganhou destaque na premiação. O programa apresentado por Marcos Mion venceu a categoria "Melhor Conteúdo Original de Realidade de Convivência".
Já a modelo brasileira Alessandra Ambrosio recebeu o prêmio de "Melhor Apresentadora de Reality de TV - Game Show" pelo programa "The Cut", da HBO Max.

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