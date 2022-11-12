"Pantanal" ganha categoria de "Melhor Telenovela" em premiação internacional

A novela “Pantanal” ganhou um prêmio internacional no México Crédito: Fábio Rocha

A novela "Pantanal", da Rede Globo, venceu a categoria de "Melhor Telenovela" nos Prêmios Produ, do México, nesta quinta-feira (10).

A premiação é considerada uma das mais importantes da América Latina e celebra produções lançadas na região nos idiomas português e espanhol.

O remake de Bruno Luperi concorria com outras quatro novelas: "Amar Profundo" e "Hijos del desierto", do Chile, e "Luz de Luna 2" e "Maricucha", do Perú.

O reality show "Túnel do Amor", produzido pelo Multishow, também ganhou destaque na premiação. O programa apresentado por Marcos Mion venceu a categoria "Melhor Conteúdo Original de Realidade de Convivência".