Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Pagode do Pericão chega a Vitória prometendo três horas de show
Bora sambar

Pagode do Pericão chega a Vitória prometendo três horas de show

Péricles se apresentará num palco 360° montado na Área Verde do Álvares Cabral, no domingo (12). Abertura será com atrações locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:03

Péricles
Produção promete que Péricles vai cantar por três horas Crédito: Divulgação
Péricles desembarca em Vitória neste domingo (12) para trazer o projeto "Pagode do Pericão". O show chega na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, após ter uma edição cancelada no ano passado por conta da pandemia da Covid-19.
"E quem comprou ingresso para a apresentação do ano passado pode ficar tranquilo, pois os ingressos serão válidos para o show do dia 12, sem qualquer reajuste", garante o produtor Kaedy Azevedo.
Com abertura do portão às 16h, evento terá início com Bero, Samba Junior e o Dj Leandro Netto. Na sequência, Pericão promete três horas de música. O "Pagode do Pericão" resgata a ideia das rodas de samba, apresentando releituras de clássicos dos anos 90 e 2000.
Lançada em março de 2019, a primeira edição do Pagode do Pericão teve como convidados os cantores Chrigor e Thiaguinho. Agora, o Rei da Voz se prepara para a segunda edição do projeto, com gravação confirmada para janeiro de 2022, em Recife.

COMPROVANTE DE VACINA

Para que todos curtam a edição de Vitória do "Pagode do Pericão" em segurança, a organização do evento reforça que serão seguidos os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Assim, será liberada a entrada apenas para as pessoas que apresentarem o comprovante da vacina ou o exame PCR feito 48 horas antes do evento.
  • PAGODE DO PERICÃO
  • Quando: domingo (12 de dezembro), a partir das 16h
  • Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes - Bento Ferreira, Vitória
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$ 100 (meia/pista/lote D); R$ 130 (meia/espaço Pericão/lote B)
  • Pontos de venda: no site superticket.com.br

Veja Também

Molejo e bateria da Novo Império agitam o Gordinho em Vitória

Juliette vai lançar música com Israel e Rodolffo: 'Música incrível'

Pokar Festival: organização garante segunda edição em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados