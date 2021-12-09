Pagode do Pericão chega a Vitória prometendo três horas de show

Produção promete que Péricles vai cantar por três horas Crédito: Divulgação

Péricles desembarca em Vitória neste domingo (12) para trazer o projeto "Pagode do Pericão". O show chega na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, após ter uma edição cancelada no ano passado por conta da pandemia da Covid-19.

"E quem comprou ingresso para a apresentação do ano passado pode ficar tranquilo, pois os ingressos serão válidos para o show do dia 12, sem qualquer reajuste", garante o produtor Kaedy Azevedo.

Com abertura do portão às 16h, evento terá início com Bero, Samba Junior e o Dj Leandro Netto. Na sequência, Pericão promete três horas de música. O "Pagode do Pericão" resgata a ideia das rodas de samba, apresentando releituras de clássicos dos anos 90 e 2000.

Lançada em março de 2019, a primeira edição do Pagode do Pericão teve como convidados os cantores Chrigor e Thiaguinho. Agora, o Rei da Voz se prepara para a segunda edição do projeto, com gravação confirmada para janeiro de 2022, em Recife.

COMPROVANTE DE VACINA

Para que todos curtam a edição de Vitória do "Pagode do Pericão" em segurança, a organização do evento reforça que serão seguidos os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Assim, será liberada a entrada apenas para as pessoas que apresentarem o comprovante da vacina ou o exame PCR feito 48 horas antes do evento.