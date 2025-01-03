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Verão capixaba

Pagode com Vou Zuar embala os domingos de janeiro no Sul do ES

Com ingressos a partir de R$ 50, o grupo se apresentará todos os domingos em um beach club de Anchieta
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 12:00

Grupo de pagode
Grupo de pagode "Vou Zuar" Crédito: Reprodução Instagram @grupovouzuar
O grupo de pagode Vou Zuar é a atração confirmada para todos os domingos de janeiro no Mauka Ocean Club, na Praia da Areia Preta, em Iriri, no Sul do Espírito Santo. As apresentações estão marcadas para os dias 5, 12, 19 e 26 de janeiro, sempre a partir das 15h. Os ingressos para os shows já estão disponíveis no site Le Billet, com o primeiro lote a R$ 50.
Formado por Carlos Viera (vocal), Thiago Paiva (vocal), Bruno Paiva (reco-reco), Brenno Souza (tantã) e Vitor Naegele (surdo), o Vou Zuar traz a energia e o talento de ex-advogados de Niterói, no Rio de Janeiro. Criado em 2013, o grupo celebra a amizade e a música em seu EP "Momentos", que inclui faixas como "Só É Feliz Quem Tem" e "Cafa".
Com mais de 90 milhões de visualizações no sucesso "Chato Pra Carai", o Vou Zuar se destaca no cenário do pagode nacional, colaborando com grandes nomes do gênero e participando de festivais e projetos como "Churrasquinho do Vou Zuar" e "Na Mesma Roda".
Além dos shows, a programação na Praia da Areia Preta promete diversão garantida com sol, mar e boa música, oferecendo uma experiência completa para quem deseja aproveitar a alta estação com estilo e alegria.

Serviço

  •   Vou Zuar em Iriri
  •    Datas: 5, 12, 19 e 26 de janeiro
  •    Horário dos shows: 15h
  •    Local: Mauka Ocean Club (Praia da Areia Preta – Rua Desembargador Antonio José – Iriri, Anchieta)
  •    Ingressos: Disponíveis no site Le Billet

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