Grupo de pagode Di Propósito agita Vitória neste sábado (4)

Di Propósito estará no ES Crédito: LEONARDO OLIVEIRA

Para os amantes do pagode, 2025 já começou com uma programação imperdível no ES. O grupo Di Propósito, famoso por hits como "Manda Áudio", "Para Tudo", "Vai que Cola" e "Me Assume ou me Esquece", fará um show especial no Embrazado, em Vitória, neste sábado (4), a partir das 22 horas.

Com mais de 800 mil inscritos no YouTube e milhões de visualizações nas plataformas de streaming, o grupo brasiliense se consolidou como um dos maiores sucessos do gênero. Com uma trajetória marcada por sucessos ao lado de grandes nomes do pagode, como Mumuzinho, Ferrugem e Rodriguinho, o Di Propósito conquista fãs por onde passa.

Di Propósito Crédito: LEONARDO OLIVEIRA

A noite promete ser ainda mais animada com as apresentações dos grupos capixabas Samba Júnior e D'Moleque, além da participação de DJs que garantirão a festa nos intervalos. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Zig.Tickets.

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