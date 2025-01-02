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Música

Grupo de pagode Di Propósito agita Vitória neste sábado (4)

A noite também vai contar com os grupos capixabas Samba Júnior e D'Moleque, além de DJs nos intervalos. Ingressos custam a partir de R$ 65
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 12:40

Di Propósito
Di Propósito estará no ES Crédito: LEONARDO OLIVEIRA
Para os amantes do pagode, 2025 já começou com uma programação imperdível no ES. O grupo Di Propósito, famoso por hits como "Manda Áudio", "Para Tudo", "Vai que Cola" e "Me Assume ou me Esquece", fará um show especial no Embrazado, em Vitória, neste sábado (4), a partir das 22 horas.
Com mais de 800 mil inscritos no YouTube e milhões de visualizações nas plataformas de streaming, o grupo brasiliense se consolidou como um dos maiores sucessos do gênero. Com uma trajetória marcada por sucessos ao lado de grandes nomes do pagode, como Mumuzinho, Ferrugem e Rodriguinho, o Di Propósito conquista fãs por onde passa.
Di Propósito
Di Propósito Crédito: LEONARDO OLIVEIRA
A noite promete ser ainda mais animada com as apresentações dos grupos capixabas Samba Júnior e D'Moleque, além da participação de DJs que garantirão a festa nos intervalos. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Zig.Tickets.

Serviço

  • Show: Di Propósito + Samba Júnior + D'Moleque
  • Data: Sábado, 4 de janeiro
  • Local: Embrazado, Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
  • Horário: A partir das 22 horas
  • Ingressos: Disponíveis no site Zig.Tickets

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