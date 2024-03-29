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Ovo de Páscoa inspirado no doce argentino Franuí faz sucesso no ES; conheça

Com geleia de framboesa e dois tipos de chocolate, essa delícia viralizou nas redes sociais e ganhou o coração de muitos capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2024 às 17:50

A framboesa é a estrela da vez nesta Páscoa. Tanto que virou ingrediente principal para um ovo super recheado, inspirado no doce argentino Franuí - que também leva muito chocolate (ao leite e branco). Essa delícia viralizou nas redes sociais e ganhou o coração de muitos capixabas.
Quem decidiu empreender no doce - que é a moda do momento - foi a confeiteira Taylanne Silva. Por conta da alta procura por chocolate, ela viu no período da Páscoa a oportunidade perfeita para fazer uma renda extra. “Começamos a trabalhar nesse ramo exatamente na Páscoa há cinco anos. No início foi apenas por hobby”, contou.
Ovo de Franuí é a nova sensação dos capixabas
Ovo de Franuí é a nova sensação dos capixabas Crédito: Fabricio Christ
Sobre o Franuí, Taylanne diz que o segredo é manter a framboesa em forma de geleia. Já os chocolates são derretidos e moldados conforme o ovo de Páscoa. E é justamente neste combo que o sabor sobressai e atrai cada vez mais adeptos da iguaria argentina.
*Com informações de Débora Prest

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