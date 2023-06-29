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Diversidade

Oscar convida Taylor Swift, Anitta, David Byrne e outras 395 celebridades para votar na premiação

Mais da metade dos novos membros anunciados pela Academia, que mira diversidade, não são dos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 13:07

Oscar convida Taylor Swift, Anitta, David Byrne e outras 395 celebridades para votar na premiação
Oscar convida Taylor Swift, Anitta, David Byrne e outras 395 celebridades para votar na premiação Crédito: Reuters/Folhapress/Eduardo Anizelli/Folhapress
Taylor Swift, David Byrne, Anitta e Kwan e Scheinert Daniels. Esses foram alguns dos artistas convidados pela Academia de Artes e Ciências Cinematoigráficas para compor o quadro de votantes do Oscar, posição vitalícia.
Entre os 398 artistas, estão executivos da indústria do cinema de todo mundo, como David Zaslav, CEO da Warner Bros Discovery e Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix.
Além da Anitta, Fernando Goes, técnico da Pixar, também é brasileiro. O norte-americano Antonio Campos, filho do jornalista Lucas Mendes, também está na lista.
"A Academia tem o orgulho de receber esses artistas e profissionais como membros", disseram Bill Kramer e Janet Yang, CEO e presidente da Acadêmia.
Segundo eles, os selecionados representam "um talento global extraordinário que permeia todas as disciplinas cinematográficas e tiveram um impacto vital nas artes e ciências do cinema".
Dos selecionados neste ano, 40% são mulheres, 34% pertencem a comunidades étnicas e raciais pouco representadas e 52% são de 50 países e territórios fora dos Estados Unidos.
Os números estão ligados a tentativa de aumentar a diversidade e inslusão dentro da Academia.

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