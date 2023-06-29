Oscar convida Taylor Swift, Anitta, David Byrne e outras 395 celebridades para votar na premiação Crédito: Reuters/Folhapress/Eduardo Anizelli/Folhapress

Taylor Swift, David Byrne, Anitta e Kwan e Scheinert Daniels. Esses foram alguns dos artistas convidados pela Academia de Artes e Ciências Cinematoigráficas para compor o quadro de votantes do Oscar, posição vitalícia.

Entre os 398 artistas, estão executivos da indústria do cinema de todo mundo, como David Zaslav, CEO da Warner Bros Discovery e Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix.

Além da Anitta, Fernando Goes, técnico da Pixar, também é brasileiro. O norte-americano Antonio Campos, filho do jornalista Lucas Mendes, também está na lista.

"A Academia tem o orgulho de receber esses artistas e profissionais como membros", disseram Bill Kramer e Janet Yang, CEO e presidente da Acadêmia.

Segundo eles, os selecionados representam "um talento global extraordinário que permeia todas as disciplinas cinematográficas e tiveram um impacto vital nas artes e ciências do cinema".

Dos selecionados neste ano, 40% são mulheres, 34% pertencem a comunidades étnicas e raciais pouco representadas e 52% são de 50 países e territórios fora dos Estados Unidos.