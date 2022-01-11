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Cerimônia de premiação

Oscar 2022 voltará a ter um único apresentador

A cerimônia de premiação do Oscar voltará a ter um único apresentador a partir deste ano, segundo revelou o executivo da ABC Craig Erwich, a emissora norte-americana é a responsável por transmitir o maior evento de cinema do mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 20:20

Entrega das estatuetas do Oscar acontece neste domingo (25)
A lista com os indicados deste ano será revelada em 8 de fevereiro Crédito: Divulgação
A cerimônia de premiação do Oscar voltará a ter um único apresentador a partir deste ano, segundo revelou o executivo da ABC Craig Erwich, a emissora norte-americana é a responsável por transmitir o maior evento de cinema do mundo.
Em entrevista à Variety, Erwich não informou quem é o escolhido (ou escolhida) para comandar a premiação em 2022, e brincou com a possibilidade de que "talvez" ele mesmo assuma a função.
Desde 2019, o Oscar vinha sendo apresentado por diversas celebridades, que se revezavam em determinados momentos da cerimônia que premia as produções da indústria de Hollywood.
A 94º cerimônia do Oscar, prevista para acontecer em 27 de março, será dirigida pelo produtor Glenn Weiss, no Dolby Theathe, em Los Angeles, Califórnia. A lista com os indicados deste ano será revelada em 8 de fevereiro.

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