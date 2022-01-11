Oscar 2022 voltará a ter um único apresentador

A lista com os indicados deste ano será revelada em 8 de fevereiro Crédito: Divulgação

A cerimônia de premiação do Oscar voltará a ter um único apresentador a partir deste ano, segundo revelou o executivo da ABC Craig Erwich, a emissora norte-americana é a responsável por transmitir o maior evento de cinema do mundo.

Em entrevista à Variety, Erwich não informou quem é o escolhido (ou escolhida) para comandar a premiação em 2022, e brincou com a possibilidade de que "talvez" ele mesmo assuma a função.

Desde 2019, o Oscar vinha sendo apresentado por diversas celebridades, que se revezavam em determinados momentos da cerimônia que premia as produções da indústria de Hollywood.