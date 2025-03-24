Orquestra da Quebrada convida Budah, Dudu MC, MC Noventa e Barol Beats em Vitória

Budah vai cantar com a Orquestra da Quebrada Crédito: Reprodução/Divulgação/Molaa

Um dos eventos musicais mais aguardados, o concerto “Orquestra da Quebrada Convida Dudu MC, Budah, MC Noventa e Barol Beats” ganha um novo lote de ingressos promocionais nesta segunda-feira (24). A apresentação acontece no dia 28 de março, às 19h45, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.

As entradas custam R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), e poderão ser adquiridas pelo site Le Billet ou na bilheteria do Teatro Universitário, de terça a sexta-feira, das 14h às 19h. O show promete uma fusão inédita entre o formato orquestral e as batidas do hip hop, criando um espetáculo inovador que dialoga com diferentes estilos e gerações.

Dudu MC Crédito: Ellen Ribeiro

No repertório, clássicos do hip hop ganham roupagem sinfônica, ao lado de composições autorais dos convidados, como “Púrpura” e “Licor”, de Budah, e “Pra se Entorpecer” e “Monstro”, de Dudu MC. A apresentação será conduzida por MC Noventa, um dos principais nomes da rima no Brasil.

Sob a regência do maestro Eduardo Lucas, a Orquestra da Quebrada convida o público a uma experiência única, misturando a sofisticação da música orquestral com a energia dos beats urbanos.

O rapper MC Noventa Crédito: Amanda Bolonha

“Esse concerto busca potencializar a música de orquestra ao se conectar com a batida urbana do beat, do rap e do hip hop. A juventude tem um poder incrível de recriar sons e unir pessoas, e queremos ampliar essa conexão no palco”, explica o maestro Eduardo Lucas.

Inclusão e representatividade

Formada por 15 jovens músicos de diferentes bairros da Grande Vitória, a Orquestra da Quebrada representa a diversidade e a potência da nova geração da música capixaba.

Orquestra da Quebrada Crédito: Molaa

Com instrumentos como violinos, violas, clarinete, violoncelo, contrabaixo, tuba, trompete, trombone e saxofone, o grupo já dividiu o palco com nomes como Só Pra Contrariar e Silva, consolidando-se como um dos projetos musicais mais inovadores do Estado.

“A Orquestra da Quebrada nasceu para construir pontes entre a sofisticação da música sinfônica e a modernidade da linguagem das ruas. Este concerto será uma oportunidade única para o público capixaba presenciar essa união ao vivo”, reforça Eduardo Lucas.

SERVIÇO