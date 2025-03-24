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Música

Orquestra da Quebrada convida Budah, Dudu MC, MC Noventa e Barol Beats em Vitória

Show promete uma fusão inédita entre o formato orquestral e as batidas do hip hop; entradas custam a partir de R$ 7,50
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Março de 2025 às 09:57

Budah vai cantar com a Orquestra da Quebrada
Budah vai cantar com a Orquestra da Quebrada Crédito: Reprodução/Divulgação/Molaa
Um dos eventos musicais mais aguardados, o concerto “Orquestra da Quebrada Convida Dudu MC, Budah, MC Noventa e Barol Beats” ganha um novo lote de ingressos promocionais nesta segunda-feira (24). A apresentação acontece no dia 28 de março, às 19h45, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.
As entradas custam R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), e poderão ser adquiridas pelo site Le Billet ou na bilheteria do Teatro Universitário, de terça a sexta-feira, das 14h às 19h. O show promete uma fusão inédita entre o formato orquestral e as batidas do hip hop, criando um espetáculo inovador que dialoga com diferentes estilos e gerações.
Dudu MC lança sua nova faixa de trabalho, intitulada
Dudu MC  Crédito: Ellen Ribeiro
No repertório, clássicos do hip hop ganham roupagem sinfônica, ao lado de composições autorais dos convidados, como “Púrpura” e “Licor”, de Budah, e “Pra se Entorpecer” e “Monstro”, de Dudu MC. A apresentação será conduzida por MC Noventa, um dos principais nomes da rima no Brasil.
Sob a regência do maestro Eduardo Lucas, a Orquestra da Quebrada convida o público a uma experiência única, misturando a sofisticação da música orquestral com a energia dos beats urbanos.
O rapper MC Noventa é o organizador da Batalha do N9v
O rapper MC Noventa Crédito: Amanda Bolonha
“Esse concerto busca potencializar a música de orquestra ao se conectar com a batida urbana do beat, do rap e do hip hop. A juventude tem um poder incrível de recriar sons e unir pessoas, e queremos ampliar essa conexão no palco”, explica o maestro Eduardo Lucas.

Inclusão e representatividade

Formada por 15 jovens músicos de diferentes bairros da Grande Vitória, a Orquestra da Quebrada representa a diversidade e a potência da nova geração da música capixaba.
Orquestra da Quebrada
Orquestra da Quebrada Crédito: Molaa
Com instrumentos como violinos, violas, clarinete, violoncelo, contrabaixo, tuba, trompete, trombone e saxofone, o grupo já dividiu o palco com nomes como Só Pra Contrariar e Silva, consolidando-se como um dos projetos musicais mais inovadores do Estado.
“A Orquestra da Quebrada nasceu para construir pontes entre a sofisticação da música sinfônica e a modernidade da linguagem das ruas. Este concerto será uma oportunidade única para o público capixaba presenciar essa união ao vivo”, reforça Eduardo Lucas.

SERVIÇO

  • “Orquestra da Quebrada Convida Dudu MC, Budah, MC Noventa e Barol Beats”
  • Regência: Eduardo Lucas
  • Quando: sexta-feira (28)
  • Horário: 19h45
  • Local: Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
  • Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada), à venda no site Le Billet - e na bilheteria do Teatro da Ufes, de terça a sexta, das 14h às 19h
  • Classificação: 16 anos

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