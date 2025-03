Noroeste do ES

Festival no ES terá Israel & Rodolffo, Fernando & Sorocaba e concurso de musa

Cidade do interior do ES se prepara para virar o polo do sertanejo em junho, com shows nacionais e eleição da Musa Sertaneja

Publicado em 20 de março de 2025 às 15:01

Fernando & Sorocaba e Israel & Rodolffo vão se apresentar no festival Fazenda Sertaneja Crédito: Globo / Reinaldo Marques / SNG Premium / Folhapress

A Fazenda Sertaneja está de volta e promete transformar a cidade de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, em um verdadeiro reduto da música sertaneja no dia 7 de junho. A edição de 2025 do evento acontecerá na Lagoa do Brizola, a partir das 19h, e trará como atrações principais as duplas Israel & Rodolffo e Fernando & Sorocaba, além de bandas regionais que completam a programação. >

Com uma proposta diferenciada, a Fazenda Sertaneja se consolidou como um dos maiores eventos do gênero no estado, reunindo estrutura de alto nível e serviços exclusivos para o público. A organização aposta em diferentes setores, desde o camarote open bar, que oferece uma vista privilegiada do palco e uma seleção de bebidas premium, até áreas como o front stage e o camarote black, com atendimento personalizado, serviço de garçom e acesso ao backstage.>

Festival Fazenda Sertaneja Crédito: Manu Maia Fotografia

Para quem deseja uma vivência ainda mais exclusiva, os pacotes Fazendeiro Prata e Fazendeiro Ouro foram criados para aproximar os fãs de seus ídolos. O ingresso nessas categorias garante acesso ao backstage, estacionamento VIP e até fotos e autógrafos com os artistas. Além disso, o evento contará com espaços instagramáveis, decoração temática e um show pirotécnico.>

Outro destaque da noite será o concurso "Musa Sertaneja 2025", que escolherá a representante do evento. As interessadas em participar podem conferir os detalhes de inscrição nas redes sociais oficiais da Fazenda Sertaneja. Os ingressos para os shows já estão à venda no site da LeBillet, e a expectativa é de casa cheia. >

Candidatas concurso Musa Sertaneja 2024 Crédito: Manu Maia Fotografia

Fazenda Sertaneja

O Fazenda Sertaneja nasceu como uma confraternização familiar dedicada à música de viola e, ao longo dos anos, cresceu até se tornar um dos maiores eventos sertanejos do Espírito Santo. Com 14 anos de tradição, o evento preserva suas raízes, valorizando a cultura local e proporcionando um ambiente seguro e bem organizado. Hoje, a festa reúne grandes nomes da música, mantendo a essência sertaneja e a proposta de oferecer uma experiência inesquecível ao público. >

