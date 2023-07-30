Oficinas levam cinema de grupo para comunidades quilombolas de Conceição da Barra

"Cinema de Griô" leva oficinas de adiovisual para comunidades quilombolas de Conceição da Barra Crédito: Gustavo Louzada/IMA

Moradores de diferentes idades do Território Quilombola do Sapê do Norte, em Conceição da Barra, no Espírito Santo, se juntaram para contar, compartilhar e registrar em imagens e sons histórias inspiradas nas vivências de uma comunidade quilombola.

Após Porto de São Benedito, Porto Grande e Santana, agora é a vez do "Cinema de Griô" levar experimentações audiovisuais para outras localidades. Duas oficinas já foram realizadas. A segunda delas (em Sapê do Norte) foi aberta na quarta (27) com fim programado para esse sábado (29). A terceira será realizada de terça (1) a sexta (4), na Comunidade Quilombola Linharinho.

"Os encontros reúnem pessoas de diferentes idades para uma roda de conversa sobre o jeito de viver, os saberes, os fazeres, as riquezas e as memórias de cada lugar. Cada um é convidado a escrever para alguém sobre o que sente em relação à comunidade onde vive. Estas cartas dão pistas sobre quais imagens e sons devem ser registrados para contar estas histórias. Ao percorrerem o território, eles ampliam e aprofundam os olhares em torno do próprio cotidiano", conta Beatriz Lindenberg, coordenadora do Instituto Marlin Azul, responsável pelo projeto.

"Todos assistem e comentam o que foi captado e trocam impressões mediante um processo de reconhecimento, pertencimento, respeito e admiração mútuos, numa dinâmica coletiva e participativa. As vivências se entrelaçam fortalecendo esses vínculos e laços. A ideia é estimular a construção de filmes-cartas que vão resgatar e revelar as identidades e pluralidades locais e ainda dialogar com outras comunidades quilombolas por meio de um circuito de exibição", pontua.

PRÁTICA

A primeira oficina, realizada de 20 a 23 de julho, nas Comunidades Quilombolas de Porto de São Benedito, Porto Grande e Santana reuniu cerca de 50 pessoas. Os moradores acolheram o experimento de cinema de grupo proposto pelo projeto para resgatar memórias, paisagens, manifestações, versos, histórias e personalidades marcantes do território. Cada participante foi convidado a escrever uma carta direcionada a alguém que lhe trouxesse uma referência importante, seja familiar, religiosa, comunitária ou cultural.

Em um segundo momento, cada um leu o que escreveu. Ao mesmo tempo, os relatos eram gravados por membros do próprio grupo, criando uma rede de interação e conexão a partir das correspondências. Na etapa seguinte, os participantes saíram a campo para cada um escolher e registrar três cenas importantes do cotidiano relacionadas ao que escreveu. De volta ao grupo, todos compartilharam e comentaram o que sentiram e captaram em imagens e sons, ressaltando, especialmente, traços da cultura local como o Ticumbi, o Jongo e o Forró.