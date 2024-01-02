Obama inclui cantora com raízes brasileiras em tradicional seleção

Indigo de Souza é filha de músico de bossa nova Crédito: Reprodução/Instagram/@indigofaraway

Uma jovem cantora da Carolina do Norte, filha de pai brasileiro e mãe americana, figura na lista de melhores do ano de Barack Obama. Indigo de Souza tem 26 anos, estreou em 2018 e teve sua música Younger & Dumber escolhida pelo ex-presidente dos Estados Unidos.

A faixa está no terceiro álbum da cantora indie, All of This Will End, e é uma balada que reflete sobre os dilemas de uma jovem adulta. O clipe conta com imagens de arquivo da própria cantora quando criança.

Na lista, aparecem, ainda, músicas de, entre outros, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz, Mitski, Big Thief, Peso Pluma e uma parceria de Shakira e Karol G. Obama também revelou outras duas listas - de melhores livros e filmes.

Indigo de Souza é filha de Arildo de Souza, violonista de bossa nova que cresceu em Vitória. Suas influências transitam entre a bossa, o folk e o rock clássico. Em entrevista ao site Mindies, ela disse que se conecta com o pai por meio do amor que eles compartilham em fazer música. Mas não esconde a difícil relação - segundo ela, ele foi ausente após o divórcio com a mãe, quando ela tinha apenas 3 anos.