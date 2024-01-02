Obama inclui cantora com raízes brasileiras em tradicional seleção

Uma jovem cantora da Carolina do Norte, filha de pai brasileiro e mãe americana, figura na lista de melhores do ano de Barack Obama. Indigo de Souza tem 26 anos, estreou em 2018 e teve sua música Younger & Dumber escolhida pelo ex-presidente dos Estados Unidos.
A faixa está no terceiro álbum da cantora indie, All of This Will End, e é uma balada que reflete sobre os dilemas de uma jovem adulta. O clipe conta com imagens de arquivo da própria cantora quando criança.
Na lista, aparecem, ainda, músicas de, entre outros, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz, Mitski, Big Thief, Peso Pluma e uma parceria de Shakira e Karol G. Obama também revelou outras duas listas - de melhores livros e filmes.
Indigo de Souza é filha de Arildo de Souza, violonista de bossa nova que cresceu em Vitória. Suas influências transitam entre a bossa, o folk e o rock clássico. Em entrevista ao site Mindies, ela disse que se conecta com o pai por meio do amor que eles compartilham em fazer música. Mas não esconde a difícil relação - segundo ela, ele foi ausente após o divórcio com a mãe, quando ela tinha apenas 3 anos.
"Você não estava por perto para me ver crescendo, me machucando, aprendendo da maneira mais difícil", escreveu, nas redes sociais, no Dia dos Pais. "Mas eu te perdoo pela sua ausência e sei que você gostaria de ter estado lá. Eu ouço isso em sua voz agora", continuou. Em 2005, ele lançou um álbum com o nome da filha.