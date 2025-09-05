Gratuito

Nova edição do 'Prainha Vive' leva reggae, brasilidades e axé para Vila Velha

Movimento cultural gratuito que acontece mensalmente no Centro de Vila Velha terá shows, feira de artesanato e vila gastronômica

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:00

Evento reúne música, gastronomia e artesanato em um dia inteiro de atividades abertas ao público Crédito: Vitor Jubini

Neste sábado (06) acontece mais uma edição do movimento cultural Prainha Vive, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Com entrada gratuita, a programação começa às 10h e segue até as 22h30, reunindo música, gastronomia e artesanato em um dia inteiro de atividades abertas ao público.

A abertura será com a Feira Maré Criativa, que destaca o trabalho de artesãos locais e empreendedores do município. Já a partir das 14h, o estacionamento do parque se transforma em espaço musical, valorizando a cena artística capixaba.

Às 15h, sobe ao palco a banda MarWave, apresentando o show do EP Brindo a Vida, lançado em 2024. O grupo mescla reggae, rap, hip-hop e rock em um repertório dançante que também inclui releituras de Bob Marley, Cidade Negra e O Rappa.

Evento reúne música, gastronomia e artesanato em um dia inteiro de atividades abertas ao público Crédito: Carol Machado

Na sequência, às 17h, é a vez da banda Polifonia. O espetáculo mergulha no tropicalismo e nas influências da contracultura dos anos 1960 e 1970, dialogando com a nova cena da MPB e trazendo experimentação e energia ao palco.

O encerramento da programação musical será comandado pela Timbamarley, das 19h30 às 22h30, com o DJ Sammuca animando os intervalos com sets exclusivos.

Além da música, o público poderá aproveitar a Vila Gastronômica, com opções variadas de pratos, doces e bebidas. O espaço também conta com parquinho infantil, tornando o evento uma opção de lazer para toda a família.

Feira de artesanato no Prainha Vive Crédito: Carol Machado

De acordo com o idealizador Diego Fernandes Coutinho, o projeto é mais que um evento. “É uma experiência que privilegia a arte e o empreendedorismo do nosso estado. Estimulando a formação de vínculos comunitários através da arte, tem grande relevância para a cena cultural capixaba”.

Programe-se

Prainha Vive – Nossa Cultura Vol. 1

Data: Sábado, 6 de setembro de 2025

Sábado, 6 de setembro de 2025 Horário: 10h às 22h30

10h às 22h30 Local: Parque da Prainha – Vila Velha (ES)

Parque da Prainha – Vila Velha (ES) Entrada: Gratuita

Este vídeo pode te interessar