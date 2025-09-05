Nova edição do 'Prainha Vive' leva reggae, brasilidades e axé para Vila Velha

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:00
Neste sábado (06) acontece mais uma edição do movimento cultural Prainha Vive, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Com entrada gratuita, a programação começa às 10h e segue até as 22h30, reunindo música, gastronomia e artesanato em um dia inteiro de atividades abertas ao público.
A abertura será com a Feira Maré Criativa, que destaca o trabalho de artesãos locais e empreendedores do município. Já a partir das 14h, o estacionamento do parque se transforma em espaço musical, valorizando a cena artística capixaba.
Às 15h, sobe ao palco a banda MarWave, apresentando o show do EP Brindo a Vida, lançado em 2024. O grupo mescla reggae, rap, hip-hop e rock em um repertório dançante que também inclui releituras de Bob Marley, Cidade Negra e O Rappa.
Na sequência, às 17h, é a vez da banda Polifonia. O espetáculo mergulha no tropicalismo e nas influências da contracultura dos anos 1960 e 1970, dialogando com a nova cena da MPB e trazendo experimentação e energia ao palco.
O encerramento da programação musical será comandado pela Timbamarley, das 19h30 às 22h30, com o DJ Sammuca animando os intervalos com sets exclusivos.
Além da música, o público poderá aproveitar a Vila Gastronômica, com opções variadas de pratos, doces e bebidas. O espaço também conta com parquinho infantil, tornando o evento uma opção de lazer para toda a família.
De acordo com o idealizador Diego Fernandes Coutinho, o projeto é mais que um evento. “É uma experiência que privilegia a arte e o empreendedorismo do nosso estado. Estimulando a formação de vínculos comunitários através da arte, tem grande relevância para a cena cultural capixaba”.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta