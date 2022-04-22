No Sônia Cabral, peças refletem sobre a esquizofrenia e a morte

Cena do espetáculo 'Insanos, o pesadelo do terceiro milênio' Crédito: Divulgação

O fim de semana será de espetáculos no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O espaço recebe duas peças, que abordam assuntos como a esquizofrenia e a passagem para a morte.

A primeira peça acontece neste sábado (23), a partir das 19h. "Insanos, o pesadelo do terceiro milênio" traz Anderson Lima interpretando um assassino com esquizofrenia e seus conflitos.

Em suas alucinações, o personagem acredita que Deus o escolheu para ficar em seu lugar. O ator mostra ao público as quatro fases da esquizofrenia: pré-mórbida, prodrômica, progressão e estabilização.

Na mente, ele passeia por seus delírios regados de sangue e morte enquanto narra sua infância problemática e escreve um novo livro de Leis espirituais que ele chama de nova Bíblia baseada em suas teorias de certo e errado.

O texto e a direção são do próprio Anderson. Para conhecer a esquizofrenia e dar mais veracidade à trama, o ator Anderson Lima estudou a fundo o assunto.

O segundo espetáculo é "Confissões de Crematório", que será apresentado neste domingo (24), às 18h. No palco, um drama social mostra como é essa transição na cabeça dos “mortos”, repercussão do falecimento deles e sua própria avaliação do que aconteceu.

O texto e direção são assinados por José Celso Cavaliéri. O elenco é composto por Anderson Lima, Aluisio Brandão, João Pedro Coelho, Joelma Neves, Jonata Jones e Lu Gonçalves.

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