Festa da Penha: Oses, Big Beatles e Fafá de Belém levam música ao evento

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, no Santuário de Vila Velha, para a Festa da Penha Crédito: Instagram/@orquestrasinfonicaes

A Festa da Penha segue movimentando a cidade de Vila Velha. Além das missas e pregações do Oitavário, o evento começa a contar com apresentações musicais. Nesta quarta-feira (20), acontece um concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) a partir das 19h30, no no Santuário de Vila Velha.

No repertório, canções como "Ave Maria", de Franz Biebl, e "Joyful, Joyful", de Mervyn Warren. A apresentação terá regência do maestro Helder Trefzger e participações especiais dos coros Vox Victoria Sinfônico da Fames. "Já é tradição a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo ser convidada para integrar a programação da Festa da Penha, uma das maiores celebrações religiosas do Brasil", diz post da orquestra no Instagram.

Na quinta-feira (21), no mesmo horário, é a vez da banda Clube Big Beatles se apresentar no evento, com participação do Padre Anderson Gomes. O show acontece no campinho do Convento, na Prainha.

A primeira parte do show será com a banda trazendo diversos clássicos dos garotos de Liverpool, enquanto o padre entra na segunda parte cantando "Don't Let Me Down", "Help", "I Want To Hold Your Hand" e "Love Me Do".

"Um encontro musical que já ocorreu duas vezes no Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles e, também por duas vezes, no lual comandado pelo Padre Anderson nas areias da Praia da Costa. As canções de Lennon e McCartney ganham uma força impressionante na voz do Padre Anderson que encontra nas letras dos Beatles ingredientes de enorme positividade. E agora, nessa edição da Festa da Penha, o Clube Big Beatles e o Padre Anderson Gomes vão apresentar um repertório carregado de simbolismo", descreveu a banda numa publicação feita no Instagram.

O Padre Anderson Gomes volta a se apresentar na sexta-feira (22). A partir das 18h, ele se apresenta no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra.

Para encerrar a parte musical da festa, Fafá de Belém se apresenta no domingo, no Parque da Prainha, a partir das 19h. "Sempre tive o sonho de cantar nessa celebração e este ano tive a grata surpresa de receber o convite para participar", conta Fafá de Belém que se apresenta ao lado dos músicos Manoel Cordeiro e Sandro Haick.

Vale lembrar que todas as apresentações - exceto a de Fafá de Belém - serão transmitidas pelo YouTube e Facebook do Convento, além do site A Gazeta.

ESTRUTURA

O Parque da Prainha já está recebendo a estrutura para a Festa da Penha 2022, que está sendo montada no local. A terceira maior festa Mariana do país acontece entre os próximos dias 17 e 25 de abril, com o tema “Saúde dos enfermos, rogai por nós”.

A nova formatação do evento terá uma capacidade 30% maior que as edições presenciais anteriores. O objetivo é garantir mais conforto e segurança para quem participar das programações tradicionais, como a chegada da Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres e Missa de Encerramento.

Estrutura da Festa da Penha na Prainha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

“Identificamos um momento de viabilidade do retorno de muitas atrações com segurança sanitária, pois houve uma ampliação da imunização por parte da população em todo o Estado. Será muito oportuno que nesta retomada o evento ofereça mais espaço e conforto para seus participantes”, destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior.

O palco será reposicionado no canto esquerdo do Parque, na reta da Casa da Memória, ampliando o raio onde o público possa se acomodar. Nas últimas edições presenciais do evento, o palco ficava mais à direita. “A ampliação do espaço é um ganho para a segurança e comodidade e, além disso, o público terá um campo de visão maior e melhor, com bom acesso e rota de fuga”, disse o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 20 (quarta-feira) – 4º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde da fé

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

11h – Visita da Imagem da Santa a Cariacica

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha





– Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha Dia 21 (quinta-feira) – 5º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde das relações

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

10h – Plantio muda de árvore, presencial no Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 5º Dia Oitavário – Área Pastoral Serra-Fundão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho





– Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho Dia 22 (sexta-feira) – 6º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do planeta

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

14h – Romaria dos militares – Saída do portão do Convento

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 6º Dia Oitavário – Área Pastoral Vitória – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17 à 00h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

17h – Romaria dos Ciclistas da Serra – Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe

18h – Show com Pe. Anderson Gomes , com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – No Parque da Cidade, Serra

, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – No Parque da Cidade, Serra 19h30 – Vigília com a Juventude durante toda a noite – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho





Dia 23 (sábado) – 7º dia do Oitavário

Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação

7h – Missa presencial no Campinho

8h – Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha

8h – Remaria, Concentração Praia da Costa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho

10h – Translado da imagem de N. Sra. da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES

10h às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

10h – Romaria dos Adolescentes – Concentração Portão do Convento

11h – Missa com os adolescentes, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 7º Dia Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória

23h – Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha





Dia 24 (domingo) – 8º dia do Oitavário

Tema do dia: Saúde integral

5h, 7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17h – Missa de encerramento da Romaria das Mulheres – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha

19h – Show Fafá de Belém – Parque da Prainha Vila Velha





– Parque da Prainha Vila Velha Dia 25 (segunda-feira) – Dia de Nossa Senhora da Penha

00h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa – CRB e Seminário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

8h – Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

17h – Missa de encerramento, com transmissão ao vivo e presencial no Parque da Prainha