Gabriel Gava promete muito modão em show no Alegre Rodeio Festival

É engraçado me avaliar com 30 anos. Eu me vejo bem mais maduro, mais família. Vim morar em Goiânia bem novo e mudei muito com o tempo. Estou mais focado em levar alegria, entretenimento, arrancar um sorriso. Antes era muita correria, nem prestava atenção em muita coisa. Hoje, eu quero prezar pelos valores. Tudo é no tempo de Deus e até a ansiedade está controlada. Isso vale pro lado pessoal e profissional, estou bem equilibrado. Tem muitos lugares que eu quero chegar. Os artistas, em geral, querem sempre mais, alcançar outros lugares. E as minhas vontades são essas, levar minha música onde ela nunca chegou. Desejo mudar a vida das pessoas, atingir os sonhos delas e mostrar que qualquer um pode mudar a sua vida.