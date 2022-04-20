Gabriel Gava promete muito modão em show no Alegre Rodeio Festival

O feriado de Tiradentes, na próxima quinta-feira (21), será de muito sertanejo em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Afinal, durante a noite acontece o "Encontro de Gerações", no Alegre Rodeio Festival, que vai levar Gabriel Gava e Renato Teixeira ao Parque de Exposições da cidade, em apresentações que prometem emocionar os presentes.
Segundo o capixaba, o show terá um repertório especial com foco no modão para agradar a "galera de caubói". “Podem esperar muita alegria, estou com muita saudade de receber as pessoas, encontrar com elas no camarim. Preparei um repertório bem legal para esse momento”, conta Gava.
O evento, que segue até domingo (24), volta hoje para sua segunda etapa de programação. Nesta quarta-feira (20), o Parque de Exposições recebe o show de Michele Freire, com entrada franca.
O Alegre Rodeio Show também contará com apresentações de Amado Batista (22), Fernando e Sorocaba (23) e Bruna Viola (24). Para os shows de quinta (21) a domingo (24), serão cobrados ingressos, que custam entre R$ 90 (Promocional, Meia Solidária) e R$ 520 (Lote 1, Pacote Camarote Mix - 21 a 24 de abril). Eles estão à venda no site Lebillet.
Em entrevista para “HZ”, Gabriel Gava comentou sobre a emoção em retornar aos palcos após a pandemia e também revelou detalhes curiosos sobre seu novo projeto, que consiste num DVD ainda sem título. “É para mostrar um outro lado, explorando mais a voz, meu novo projeto vem para marcar essa nova versão minha”, revelou.
Somando quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o dono do hit "Fiorino" coleciona grandes parcerias em sua carreira, como nomes como Naiara Azevedo, em “Delicinha”, e Leo Santana, com “Nem Vai Lembrar de Namorada”. Casado com a Miss Brasil 2010, Débora Lyra, Gabriel chega aos 30 anos com muito gás, criatividade e maturidade. Confira abaixo o bate-papo:
Após um longo período de restrições por conta da pandemia, os shows estão de volta com capacidade total. Como está sendo essa retomada?
Estou muito feliz, praticamente dois anos com tudo parado. O nosso setor foi muito prejudicado e nós queríamos voltar. Estava com saudade de estar próximo ao público, de reunir quem gosta do meu trabalho. Estou muito feliz e ansioso por tudo.
Na próxima quinta-feira (21), você sobe ao palco do Alegre Rodeio Festival. Qual a sua relação com esse tipo de evento? Existe uma diferença em tocar em um rodeio?
O rodeio é bem próximo ao sertanejo. O legal do rodeio é que é bem característico, bem cultural, o sertanejo se adequa muito bem por conta de ser rural, de ter gado. Então, tem tudo a ver. Sobre o show, eu costumo dar uma modificada. Tenho que lembrar que é a galera do agro, por isso acabo tocando mais modão.
Como capixaba, qual a emoção em cantar na sua terra? A receptividade é maior por aqui? E teria alguma música que os capixabas mais pedem?
Com certeza. Não só as pessoas que acompanham meu trabalho desde o início, mas eu tenho muitos familiares aí. Eles sempre vão (ao show). É uma emoção muito grande cantar no meu Estado, estou feliz por ter essa oportunidade mais uma vez. Em relação a música que os capixabas mais pedem, certamente é a “Bala na Boquinha". É engraçado o tanto que os capixabas pedem essa música, sempre começam a gravar no celular quando toco (risos).
Seu novo DVD, o “Rolo e Confusão 2”, tem uma pegada mais intimista. Como foi a ideia de realizar esse trabalho?
Foi na pandemia. Tive a ideia de fazer esse DVD completamente diferente do que eu estava fazendo. É para mostrar um outro lado, explorando mais a voz. Meu novo projeto vem para marcar essa versão intimista, mas ele chega com outros lançamentos. Eu quero mostrar um Gava com letras mais fortes e melodias diferentes.
O que os capixabas podem esperar do repertório do show em Alegre?
Será bem eclético. Este é um evento que contará com muitas músicas diferentes. Devo cantar muito modão e os hits que a galera já é acostumada. Tenho que agradar todos os presentes
De onde vem a inspiração para compor?
Eu prezo muito por músicas que trazem o cotidiano das pessoas, pois é mais fácil delas se conectarem. Falo de amor, traição ou qualquer outra situação comum. Se você fala de algo que nunca aconteceu, o público não se conecta. A maioria das minhas músicas é de pessoas que me relataram alguma situação. Na hora (que ouço), eu anoto e levo para para o estúdio. Depois, eu só dou uma apimentadinha a mais. E claro, sempre penso na linha comercial, o que realmente acontece e vende. É uma linha que é prudente
Sobre o futuro profissional, podemos esperar mais lançamentos ainda em 2022?
Claro, vou lançar um DVD diferente de tudo que vocês já viram. Vão ter 16 faixas inéditas e já está com quase 60% das canções prontas. Vai ter muita novidade e participações legais. Acredito que vamos gravar daqui uns 2 meses
Você já gravou com Naiara Azevedo e Leo Santana. Tem algum outro artista que gostaria de fazer uma música junto?
Tem sim, até estou em contato com alguns artistas. Mas, para falar de parceria, é preciso entender que depende muito do repertório. Afinal, a música tem que agradar os dois lados. Porém , se fosse para escolher, agora, a minha parceria dos sonhos, seria a dupla Matheus e Kauan ou Jorge e Mateus. Sou muito fã do trabalho de todos
Você completou 30 anos em 2021. Como você avalia o seu crescimento até o momento e onde você quer chegar?
É engraçado me avaliar com 30 anos. Eu me vejo bem mais maduro, mais família. Vim morar em Goiânia bem novo e mudei muito com o tempo. Estou mais focado em levar alegria, entretenimento, arrancar um sorriso. Antes era muita correria, nem prestava atenção em muita coisa. Hoje, eu quero prezar pelos valores. Tudo é no tempo de Deus e até a ansiedade está controlada. Isso vale pro lado pessoal e profissional, estou bem equilibrado. Tem muitos lugares que eu quero chegar. Os artistas, em geral, querem sempre mais, alcançar outros lugares. E as minhas vontades são essas, levar minha música onde ela nunca chegou. Desejo mudar a vida das pessoas, atingir os sonhos delas e mostrar que qualquer um pode mudar a sua vida.
- SERVIÇO
- Alegre Rodeio Festival 2022
- Quando: 20 a 24/04
- Onde: Parque de Exposições de Alegre , Vila Reis, Alegre
- Atrações: Gabriel Gava e Renato Teixeira - 21 de Abril, Amado Batista - 22 de Abril e Fernando & Sorocaba - 23 de Abril
- Ingressos: R$ 90 (Promocional, Meia Solidária) a R$ 520 (Lote 1, Pacote Camarote Mix - 21 a 24 de abril)
- Pontos de venda: Le Billet