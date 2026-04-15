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Direto do trio

“Nem o Bell sabe”: capixaba por trás do termo ‘chicleteiro’ revela como tudo começou

Fã de carteirinha do grupo Chiclete com Banana, capixaba explica os detalhes que levaram ao nome que representa os “torcedores” do grupo
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 10:19

Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe”
Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe” Crédito: Rodrigo Moscon
Há anos o artista Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, conta que “Chicleteiro”, termo que dá nome aos fãs do grupo, foi originado em território capixaba. E o autor da alcunha parece ter, finalmente, surgido, e solucionado o mistério que pairava quem acompanha a banda de axé.
E esse fã tem nome e sobrenome: Rodrigo Moscon. Foi com ele que tudo começou. O termo, segundo o capixaba, teria partido, indiretamente, do próprio Bell Marques e aproveitado por um grupo de fãs que acompanhava o Chiclete desde 1998.
“Durante o carnaval de Salvador em 2001, Bell falou de cima do trio que um contratante argentino não sabia o nome dos membros do grupo, então chamava todos de ‘Chicleteiro’. Quando eu voltei para Vitória, falei para o pessoal: ‘agora nós somos Chicleteiros’, relatou Rodrigo Moscon.
Acho que nem o Bell sabe que o termo veio dele mesmo
Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe”
Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe” Crédito: Rodrigo Moscon
O momento serviu como inspiração para a fundação do fã-clube “Chicleteiros da Ilha”, composto por Rodrigo, seu irmão Thiago, a cunhada Erika e a namorada de Rodrigo à época, Larissa.
E nos anos seguintes a gente já foi levando faixas, bandeiras e camisas. As pessoas começaram a comprar com a gente e, assim, Vitória reuniu os Chicleteiros da Ilha, amigos e desconhecidos que levaram a bandeira pelo Brasil todo

Virou álbum

As placas e faixas levadas pelo grupo inspiraram a banda para o álbum “Sou Chicleteiro”, de 2004, marcando de vez a alcunha dos fãs de Chiclete com Banana.

A versão de Bell

Na última segunda-feira (13), Vitória recebeu pela primeira vez a Corrida 100% Você, organizada por Bell Marques, com direito a show do artista ao fim do circuito. Em entrevista ao Globo Esporte ES antes do evento, o artista deu a sua versão para a origem do termo.
“O Espírito Santo sempre me recebeu muito bem. Eu tenho uma história aqui muito grande, e tem uma coisa interessante: o nome ‘Chicleteiro’ nasceu no Espírito Santo. Um fã chegou com uma placa lá dizendo ‘Sou Chicleteiro’, e daí nasceu esse slogan do Chiclete com Banana”.
Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe”
Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe” Crédito: Rodrigo Moscon

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