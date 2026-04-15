“Nem o Bell sabe”: capixaba por trás do termo ‘chicleteiro’ revela como tudo começou

Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe” Crédito: Rodrigo Moscon

Há anos o artista Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, conta que “Chicleteiro”, termo que dá nome aos fãs do grupo, foi originado em território capixaba. E o autor da alcunha parece ter, finalmente, surgido, e solucionado o mistério que pairava quem acompanha a banda de axé.

E esse fã tem nome e sobrenome: Rodrigo Moscon. Foi com ele que tudo começou. O termo, segundo o capixaba, teria partido, indiretamente, do próprio Bell Marques e aproveitado por um grupo de fãs que acompanhava o Chiclete desde 1998.

“Durante o carnaval de Salvador em 2001, Bell falou de cima do trio que um contratante argentino não sabia o nome dos membros do grupo, então chamava todos de ‘Chicleteiro’. Quando eu voltei para Vitória, falei para o pessoal: ‘agora nós somos Chicleteiros’, relatou Rodrigo Moscon.

Acho que nem o Bell sabe que o termo veio dele mesmo

Capixaba que inventou o nome “Chicleteiro” relata origem do termo: “nem o Bell sabe” Crédito: Rodrigo Moscon

O momento serviu como inspiração para a fundação do fã-clube “Chicleteiros da Ilha”, composto por Rodrigo, seu irmão Thiago, a cunhada Erika e a namorada de Rodrigo à época, Larissa.

E nos anos seguintes a gente já foi levando faixas, bandeiras e camisas. As pessoas começaram a comprar com a gente e, assim, Vitória reuniu os Chicleteiros da Ilha, amigos e desconhecidos que levaram a bandeira pelo Brasil todo

Virou álbum

As placas e faixas levadas pelo grupo inspiraram a banda para o álbum “Sou Chicleteiro”, de 2004, marcando de vez a alcunha dos fãs de Chiclete com Banana.

A versão de Bell

Na última segunda-feira (13), Vitória recebeu pela primeira vez a Corrida 100% Você, organizada por Bell Marques, com direito a show do artista ao fim do circuito. Em entrevista ao Globo Esporte ES antes do evento, o artista deu a sua versão para a origem do termo.

“O Espírito Santo sempre me recebeu muito bem. Eu tenho uma história aqui muito grande, e tem uma coisa interessante: o nome ‘Chicleteiro’ nasceu no Espírito Santo. Um fã chegou com uma placa lá dizendo ‘Sou Chicleteiro’, e daí nasceu esse slogan do Chiclete com Banana”.