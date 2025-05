Atração Nacional

Nany People leva musical "Nany é Pop" a Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta (16)

Espetáculo solo da artista mistura música, humor e histórias sobre o amor em apresentação única no sul do estado

A atriz, cantora e humorista Nany People sobe ao palco do tradicional Caçadores Carnavalesco Clube, em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo dia 16 de maio, com o espetáculo solo “Nany é Pop – Um Musical”. A apresentação promete uma noite de música, humor e emoção, marcada pela presença cativante da artista. >