MV Bill faz show gratuito em Vila Velha neste sábado

MV Bill faz show em Vila Velha Crédito: Reprodução @mvbill

O rapper MV Bill desembarca em Vila Velha, neste sábado, para fazer um show gratuito em Terra Vermelha. Rapper, escritor, ator, cineasta e ativista, ele possui uma carreira sólida que começou em 1988. Seu primeiro álbum, "Traficando Informação", lançado em 1998, marcou o início de sua jornada musical, que inclui outros álbuns, como "Declaração de Guerra", "Falcão, O Bagulho é Doido" e "Causa e Efeito".

MV Bill também é conhecido por seu ativismo social e por obras literárias, como "Cabeça de Porco" e "Falcão - Meninos do Tráfico". O show do artista faz parte da programação da inauguração da pista de skate Iracema de Souza.

O evento, que começa às 14h, terá intervenção de Graffiti Nico GDT e também o campeonato Best Trick de Skate, onde skatistas competirão pela melhor manobra. As categorias incluem feminino e masculino, tanto para iniciantes quanto para os mais experientes.