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MV Bill faz show gratuito em Vila Velha neste sábado

Além de sua carreira musical, MV Bill é conhecido por seu ativismo social e por obras literárias, como "Cabeça de Porco" e "Falcão - Meninos do Tráfico"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 16:12

MV Bill
MV Bill faz show em Vila Velha Crédito: Reprodução @mvbill
O rapper MV Bill desembarca em Vila Velha, neste sábado, para fazer um show gratuito em Terra Vermelha. Rapper, escritor, ator, cineasta e ativista, ele possui uma carreira sólida que começou em 1988. Seu primeiro álbum, "Traficando Informação", lançado em 1998, marcou o início de sua jornada musical, que inclui outros álbuns, como "Declaração de Guerra", "Falcão, O Bagulho é Doido" e "Causa e Efeito".
MV Bill também é conhecido por seu ativismo social e por obras literárias, como "Cabeça de Porco" e "Falcão - Meninos do Tráfico". O show do artista faz parte da programação da inauguração da pista de skate Iracema de Souza. 
O evento, que começa às 14h, terá intervenção de Graffiti Nico GDT e também o campeonato Best Trick de Skate, onde skatistas competirão pela melhor manobra. As categorias incluem feminino e masculino, tanto para iniciantes quanto para os mais experientes. 
E o grupo de rap Pacto Mob apresenta seu EP Volume Zero e trechos de suas próximas músicas. O coletivo reúne artistas de vários segmentos da cultura underground como, William Junio, Ruzzel Marques, Fabio (Vegano MC), Hiderdon (Hapino MC), Cadmu (Kadmus), e Fabio (EFIGE).

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