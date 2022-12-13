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Música

Musiflix: Trilhas de séries de TV embalam concerto da Sinfônica do ES

De "Os Simpsons" a "La Casa de Papel", repertório foi pensado para os fãs das maratonas no streaming
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 09:00

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo terá mais quatro concertos neste fim de ano Crédito: Marcelo Siqueira
Você é tão fã de série a ponto de identificá-las nos primeiros acordes da trilha de abertura? Então pode preparar os ouvidos que tem concerto novo da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) ligado ao tema. Nesta quarta (14) e quinta (15), será apresentado o Musiflix, no Centro Cultural Sesc Glória, com ingressos a preços populares.
A apresentação chega depois do sucesso do Concerto de Trilhas Sonoras de Filmes e de Games já realizado neste ano. "A escolha do repertório deu-se em função da disponibilidade dos arranjos, escritos pelo Maestro Guilherme Mannis", explica o maestro Helder Trefzger.
Na sequência, ele dá um pequeno spoiler do que os espectadores vão encontrar nas duas noites. "O repertório mescla algumas séries mais conhecidas, como 'Os Simpsons', 'La Casa de Papel', 'Friends', 'Vikings' e 'Games of Thrones', com outras menos famosas, mas que possuem uma trilha interessante, como 'Fargo', 'The Crown' e 'Westworld", pontua.
Terror e suspense? Também teremos: "O repertório contempla ainda séries como a consagrada 'The Walking Dead' e também 'Stranger Things', dentre outras".

PRÓXIMOS CONCERTOS

O concerto desta semana será um esquenta para as apresentações de Natal da Oses, que acontecerão nos terminais de ônibus do Sistema Transcol. Elas acontecem nos dias 20 e 21 deste mês, sempre às 17h, nos terminais de Campo Grande, em Cariacica, e de Laranjeiras, na Serra.
As duas apresentações contam com a participação especial do Coro Vox Victoria e Coro Sinfônico da Fames, sob a regência do Maestro Sanny Souza.
“A ideia desses concertos é contrapor os ruídos típicos dos terminais, como ônibus freando e pessoas conversando, com músicas bonitas de Natal. O intuito é alcançar pessoas que não frequentam teatros ou não têm acesso a apresentações da nossa orquestra”, contou o maestro sobre a idealização do projeto.

SERVIÇO

  • "MUSIFLIX: SÉRIES IN CONCERT"
  • Quando: quarta (14) e quinta (15), às 20h
  • Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
  • Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia), à venda na bilheteria do Sesc Glória ou no site lets.events
  • Telefone: 3232-4750.

  • CONCERTOS DE NATAL
  • Quando: 20 e 21 de dezembro, às 17h30
  • Onde: Terminal de Campo Grande, Cariacica, e de Laranjeiras, na Serra.
  • Entrada franca

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