Festival de Teatro com mais de 160 artistas movimenta Vitória

Vitória recebe, a partir desta segunda-feira (12), mais uma edição do Festival Abel Santana, com peças teatrais inéditas e reapresentações. Espetáculos de comédia, musical, esquetes e dança estão na programação do evento, que levarão para o palco mais de 160 artistas durante os sete dias de realização. Encerramento será no domingo (18), com apresentação solidária.
Na estreia do festival, alunos das turmas de Iniciação Teatral e Danças Urbanas vão dividir o palco para apresentar a “Noite de Esquetes e Oficina Dance”, unindo dança e teatro, sob batuta dos professores Grasie Fink e Abel Santana, respectivamente. Esta será a primeira experiência de muitos destes jovens artistas com o palco e com a plateia.
“A turma de iniciação teatral vai apresentar seus próprios roteiros, sob minha supervisão. Serão apresentadas cenas de humor e algumas de drama e nossa intenção é divertir o público. Cenas do cotidiano que serão vistas de uma maneira emocionante, divertida e bem-humorada”, declara Abel Santana.
Entre terça (13) e quinta (15), quem vai ganhar os holofotes é o elenco de “Popstars”, comédia que mostra a busca incessante dos personagens pela fama. De forma bem humorada, a montagem abre os olhos do público para a maneira que todos estamos lidando com as novas configurações sociais questionando nossos comportamentos e valores.
Já na sexta (16) e sábado (17) será apresentado o inédito e divertido “Princesas no divã”. O musical mostra o caos gerado quando famoso “Felizes para sempre” não acontece como nos livros. Com o mundo da magia e do encantamento em colapso, princesas de várias histórias recorrem a terapeutas - que na verdade são bruxas e tentam atrapalhar as suas vidas, atrapalhando, assim, os contos de fadas. As risadas são garantidas!
Encerrando o festival, no domingo (18) será apresentada, de forma solidária, a releitura de Abel Santana para o clássico “O Burguês Fidalgo”, de Molière. Os ingressos serão trocados por dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados ao “Projeto Partindo o Pão”, da Igreja Bethel, em Vila Velha.
A peça conta a história de Monsieur Jourdain, burguês rico que deseja, a todo custo, tornar-se aristocrata e ser amigo do rei. Para tal, empenha-se em aprender as maneiras dos nobres e contrata diversos professores para ensiná-lo bons modos. Porém, os professores contratados não passam de charlatões. Os ingressos já estão disponíveis na recepção da Oficina de Atores Abel Santana, em Vitória.
*Com informações da assessoria de imprensa
SERVIÇO
- FESTIVAL ABEL SANTANA
- Quando: de segunda (12) a domingo (18)
- Onde: Sala Abel Santana - Av. Dante Michelini, 501, Jardim da Penha, Vitória
- Ingressos: R$ 38 (meia), exceto a peça do domingo que a entrada é trocada por dois quilos de alimento não perecíveis.
- Ponto de venda: no site Sympla e na Sala Abel Santana
- Obs: todos que comprarem o ingresso até um dia antes de cada apresentação pagam meia entrada
- Informações: (27) 99860-8670
PROGRAMAÇÃO
- Segunda (12), às 19h
- Noite de Esquetes e Oficina Dance
- Ingresso: R$ 38 (meia), à venda no site Sympla (COMPRE AQUI)
- Classificação: livre
- Terça (13) a quinta (15), às 19h
- Peça “Popstars”
- Ingresso: R$ 38 (meia), à venda no site Sympla
- COMPRE O DE TERÇA (13) AQUI; COMPRE O DE QUARTA (14) AQUI; COMPRE O DE QUINTA (15) AQUI
- Classificação: livre
- Sexta (16), às 19h e 21h, e sábado (17), às 19h
- Peça “Princesas no Divã”
- Ingresso: R$ 38 (meia), à venda no site Sympla (COMPRE AQUI)
- Classificação: livre
- Domingo (18), às 19h
- Peça “O Fidalgo Burguês”
- Ingressos: gratuito, mediante troca de dois quilos de alimentos não perecíveis
- Retirada de ingressos na Oficina de Atores Abel Santana
- Classificação: 10 anos