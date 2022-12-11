Após estreia em Cachoeiro, grupo capixaba se prepara para levar peça a Vitória

Trecho do espetáculo "O Admirável Amanhã", encenado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Heytor Gonçalves

"A gente trabalha tanto que não tem tempo de refletir sobre a vida". É esta a reflexão que o espetáculo "O Admirável Amanhã" desperta, segundo Brenda Perim, uma das produtoras e atrizes da peça. Para tentar fazer compreender a relação da humanidade com o trabalho e o futuro, a obra caminha entre o cômico, a ironia e a esperança.

Foi em dezembro de 2021, a partir da leitura do livro "Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã", de Yuval Harari, que Brenda e Marco Antônio Reis começaram a produzir a peça. Em novembro deste ano, o espetáculo subiu aos palcos pela primeira vez em Cachoeiro de Itapemirim, cidade natal da companhia.

Classificada como teatro-documentário, a obra explora momentos chaves da humanidade para fazer a plateia refletir o amanhã. É a primeira experiência do grupo explorando o gênero, após uma residência teatral com uma companhia de São Paulo. E, mesmo não tendo sido tão explorado no Espírito Santo, o retorno do público de Cachoeiro foi positivo.

Brenda explica que os espaços culturais na cidade de Rubem Braga são ainda menores em número do que os de Vitória mas que conseguiram apresentar ao público uma nova forma de fazer arte. "Muitas pessoas que foram assistir falavam 'caramba, nunca vi uma peça assim, nem sabia que isso era teatro'", afirma.

A expectativa da companhia ao vir para a capital do Estado no próximo ano é de ver qual vai ser o impacto do espetáculo em um público que já tem maior costume de consumir peças teatrais. "É uma empolgação ansiosa. Um frio na barriga mas com empolgação", comenta Brenda.

"A gente se centralizou nessa relação do trabalho e o futuro da humanidade. Como o trabalho é apresentado ao longo da nossa história? A ideia é falar do futuro da humanidade através da perspectiva do trabalho, do capitalismo e como isso reflete na nossa vida, nas nossas relações. E questionar, dentro de tudo o que a gente apresenta no espetáculo, o que é que vai ser o amanhã"

A estreia na capital do Espírito Santo está prevista para o primeiro final de semana de fevereiro de 2023, no teatro Sônia Cabral, no Centro.