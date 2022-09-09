Sucesso de público, musical "A Menina Akili e Seu Tambor Falante" chega a Vitória

Verônica Bonfim é autora e atriz do musical "A Menina Akili e Seu Tambor Falante" Crédito: Juliana Varajão

Mostrar uma terra repleta de diversidade, histórias fascinantes e que, antes de tudo, respeita sua ancestralidade e oralidade. Esse é o ponto de partida do musical "A Menina Akili e Seu Tambor Falante", que personifica o poder e a voz do continente africano por meio de um conto infantil lúdico e repleto de cores vibrantes, que flertam com o Afrofuturismo,

Após vencer o 16º Prêmio da Associação dos Produtores de Teatro e ser exibido para mais de 8 mil pessoas em sua primeira temporada (realizada com sessões virtuais, por conta da pandemia da Covid-19), a montagem anuncia pela primeira vez sessões presenciais em turnê pelo Brasil, fazendo sua estreia em Vitória, no Teatro do Sesi, com sessões no sábado (10) e domingo (11).

Baseado no livro homônimo de Verônica Bonfim - que também atua como atriz principal -, "A Menina Akili" (integrante da programação do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal) narra a história de uma menina africana que vive numa pequena aldeia chamada Adimó. Junto com o melhor amigo, um tambor falante de nome Aláfia, ela seguirá uma jornada para se tornar uma griote, ou seja, contadora de histórias e guardiã da tradição oral do seu povo.

Os griôs, inclusive, já são velhos conhecidos do público capixaba. Em 2020, os ancestrais africanos foram muito bem representados em enredo da escola de samba Unidos de Jucutuquara.

Voltando à montagem teatral, "Akili" pode ser vista como uma aventura que valoriza a ancestralidade e os valores civilizatórios africanos, apresentando uma África plural, com diversidade de povos, línguas e cores. Além de Vitória, o espetáculo, em um primeiro momento, vai circular por Curitiba (PR), Salvador (BA), Osasco (SP) e Belém (PA).

Verônica Bonfim adianta que a montagem é inspirada em um personagem real. "O livro foi escrito para ser um musical desde a sua concepção inicial, em 2014, quando brincava com Akili, a neta do cientista social e escritor Dr. Carlos Moore, um amigo e uma das maiores referências no combate ao racismo no mundo. Ela foi minha inspiração quando tinha dois anos e hoje, aos nove, leu o roteiro, sugeriu coisas e amou tudo. É uma linda menina, inteligente, adora dançar, pintar e é muito estudiosa”, explica Bonfim, que gravou um vídeo nas redes sociais convidado o público para conferir a apresentação.

Instrumento ancestral de comunicação, o tambor é personagem central da peça. "É ele quem anuncia a partida e a chegada, quem nos leva de volta para casa, seja na Bahia, Minas Gerais, Cuba ou África... O tambor que foi 'demonizado' na cultura ocidental, recebe na história o status que merece. Pulsando as batidas do coração, ele é um guia da menina Akili", comenta a autora.

A história sobre amor, afeto, amizade, laços e valorização do feminino e das raízes ancestrais é ainda uma homenagem à Mãe África com toda a riqueza que reside no continente. "Temos pouquíssimas produções teatrais voltadas para as crianças e suas famílias com foco em histórias afro referenciadas. É uma lacuna de muito tempo, mas que hoje, felizmente, estamos conseguindo avançar um pouco", acredita a artista.

O espetáculo, de acordo com Verônica Bonfim, é permeado por uma miscelânea de linguagens, com uma trilha executada ao vivo. Elementos estarão em cena para expandir as referências positivas da negritude, fortalecendo o protagonismo feminino negro por meio do encantamento, da empatia e da valorização da identidade.

"Sou do interior da Bahia. Corria descalça, jogava bola, brincava de boneca e bola de gude. Essa menina que fui, vai emprestar à personagem todo o encantamento que tem uma criança em qualquer lugar do mundo, quando este não ceifa sua beleza, alegria, potência, liberdade e leveza de só ser criança", complementa a atriz, em tom de crítica social.

"A MENINA AKILI E SEU TAMBOR FALANTE - O MUSICAL"