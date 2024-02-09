Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Muqui terá carnaval folclórico dos Bois Pintadinhos, confira programação
Entrada franca

Muqui terá carnaval folclórico dos Bois Pintadinhos, confira programação

Festa acontece de sexta (9) a terça (13), em que a rua de paralelepípedos se transformará no "Corredor da Boiada". Cerca de 24 grupos de bois pintadinhos animarão os foliões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 18:57

Tradicional Carnaval do Boi de Muqui acontece neste fim de semana
Tradicional Carnaval do Boi de Muqui acontece neste fim de semana Crédito: wander Polati
Um dos eventos mais tradicionais do Espírito Santo, o Carnaval Folclórico dos Bois Pintadinhos, que acontece no Sítio Histórico de Muqui, começa nesta sexta-feira (09) e vai até terça-feira (13).
A rua principal de paralelepípedos se transformará no "Corredor da Boiada" onde vinte e quatro grupos de bois pintadinhos, vacas, mulinhas e Jaguará; armações de ferro, panos e elementos que imitam os animais, animarão os foliões ao tom de instrumentos de percussão, que inclui surdão, surdo, tarol, repinique e tamborim.
Surgida na década de 1970, a festa folclórica contribui para fortalecer as tradições culturais do Município, firmando-se como um marco no carnaval capixaba. Os desfiles dos bois é prestigiado por grande número de moradores e turistas.
Durante a manifestação popular, hotéis e pousadas recebem um número significativo de visitantes vindos inclusive de outros Estados do país. O evento promove a geração de renda para a população local, o fortalecimento do comércio e o aumento de receitas para o Município. O Carnaval de Muqui é único, pois cria uma ambiência cultural genuína ao integrar o Maior Sítio Histórico do Estado; com seus mais de 200 imóveis tombados, às iniciativas tradicionais da Cultura.
Desde o Século XIX, o "Bumba meu Boi" já era uma brincadeira típica, sobretudo no norte do país. Mas ao longo dos anos, e com novos costumes e influências; o Carnaval de Muqui passou de uma festa periférica para uma manifestação popular e mais democrática. É na década de 70 que o Boi Pintadinho desce para as ruas com o "Boi do Bijoca" integrando-se à programação do Carnaval da época, dominado pelos bailes.
O "Boi do Bijoca", embora não seja o primeiro boi pintadinho da cidade, é o responsável por introduzir o costume no carnaval, dando início a uma tradição histórica que hoje está consolidada no Estado do Espírito Santo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL FOLCLÓRICO DE MUQUI

  • SEXTA, 9 DE FEVEREIRO
  • 20h00 – VAGALUME
  • 20h40 – FORTUNATO
  • 21h20 – DUAS CABEÇAS
  • 22h00 – GUERREIRO
  • 22h40 – FORMIGUINHA
  • 23h20 – GUERREIRINHO
  • 0h00 – CYCLONE
  • 0h40 – AMIGO
  • 01h20 – CHAPADO

  • SÁBADO, 10 DE FEVEREIRO
  • 19h30 – JAGUARÁ
  • 20h00 – FORMIGÃO
  • 20h40 – DUAS CABEÇAS
  • 21h20 – XODÓ
  • 22h00 – BlJOCA
  • 22h40 – SUMIDOURO
  • 23h20 – CYCLONE
  • 0h00 – ÁZ DE OURO
  • 0h40 – TSUNAMI
  • 01h20 – CHAPADO
  • 02h00 – TORNADO

  • DOMINGO, 11 DE FEVEREIRO
  • 19h00 – CYCLONINHO
  •              CHAPADINHO
  •              XODÓZINHO
  • 19h30 – BLOCO CARRO DE BOI
  • 20h00 – FORMIGÃO
  • 20h40 – SUMIDOURO
  • 21h20 – GASPAR
  • 22h00 – VACA MOCHA
  • 22h40 – TORNADO
  • 23h00 – BIJOCA
  • 0h00 – TSUNAMI
  • 0h40 – AMIGO
  • 01h20 – XODÓ
  • 02h00 – CHAPADO

  • SEGUNDA, 12 DE FEVEREIRO
  • 19h30 – BLOCO DAS PIRANHAS
  • 20h00 – FORMIGUINHA
  • 20h40 – FORTUNATO
  • 21h20 – VACA FURIOSA
  • 22h00 – GASPAR
  • 22h40 – DANADO
  • 23h20 – AZ DE OURO
  • Oh00 – TORNADO
  • 0h40 – CYCLONE
  • 1h20 – GUERREIRO
  • 2h00 – CHAPADO

  • TERÇA, 13 DE FEVEREIRO
  • 19h00 – CHAPADINHO
  • CYCLONINHO
  • XODÓZINHO
  • 19h30 – JAGUARÁ
  • 20h00 – DUAS CABEÇAS
  • 20h40 – VACA MOCHA
  • 21h20 – DANADD
  • 22h00 – VACA FURIOSA
  • 22h40 – BIJOCA
  • 23h00 – VAGALUME
  • 0h00 – TSUNAMI
  • 0h40 – GUERREIRINHO
  • 1h20 – AMIGO
  • 2h00 – XODÓ

    Veja Também

    Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES nesta sexta (9)

    Carnaval de Vitória 2024: Circuito da Folia ganha mais um dia de festa

    Tradicional banho de Mar à Fantasia de Manguinhos terá blocos e shows musicais

    Este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Carnaval no ES Muqui Carnaval 2024 Bois Pintadinhos Folclore
    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Cartórios - 23/04/2026
    Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
    Editais e Avisos - 23/04/2026

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados