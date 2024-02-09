Muqui terá carnaval folclórico dos Bois Pintadinhos, confira programação

Um dos eventos mais tradicionais do Espírito Santo, o Carnaval Folclórico dos Bois Pintadinhos, que acontece no Sítio Histórico de Muqui, começa nesta sexta-feira (09) e vai até terça-feira (13).
A rua principal de paralelepípedos se transformará no "Corredor da Boiada" onde vinte e quatro grupos de bois pintadinhos, vacas, mulinhas e Jaguará; armações de ferro, panos e elementos que imitam os animais, animarão os foliões ao tom de instrumentos de percussão, que inclui surdão, surdo, tarol, repinique e tamborim.
Surgida na década de 1970, a festa folclórica contribui para fortalecer as tradições culturais do Município, firmando-se como um marco no carnaval capixaba. Os desfiles dos bois é prestigiado por grande número de moradores e turistas.
Durante a manifestação popular, hotéis e pousadas recebem um número significativo de visitantes vindos inclusive de outros Estados do país. O evento promove a geração de renda para a população local, o fortalecimento do comércio e o aumento de receitas para o Município. O Carnaval de Muqui é único, pois cria uma ambiência cultural genuína ao integrar o Maior Sítio Histórico do Estado; com seus mais de 200 imóveis tombados, às iniciativas tradicionais da Cultura.
Desde o Século XIX, o "Bumba meu Boi" já era uma brincadeira típica, sobretudo no norte do país. Mas ao longo dos anos, e com novos costumes e influências; o Carnaval de Muqui passou de uma festa periférica para uma manifestação popular e mais democrática. É na década de 70 que o Boi Pintadinho desce para as ruas com o "Boi do Bijoca" integrando-se à programação do Carnaval da época, dominado pelos bailes.
O "Boi do Bijoca", embora não seja o primeiro boi pintadinho da cidade, é o responsável por introduzir o costume no carnaval, dando início a uma tradição histórica que hoje está consolidada no Estado do Espírito Santo.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL FOLCLÓRICO DE MUQUI
- SEXTA, 9 DE FEVEREIRO
- 20h00 – VAGALUME
- 20h40 – FORTUNATO
- 21h20 – DUAS CABEÇAS
- 22h00 – GUERREIRO
- 22h40 – FORMIGUINHA
- 23h20 – GUERREIRINHO
- 0h00 – CYCLONE
- 0h40 – AMIGO
- 01h20 – CHAPADO
- SÁBADO, 10 DE FEVEREIRO
- 19h30 – JAGUARÁ
- 20h00 – FORMIGÃO
- 20h40 – DUAS CABEÇAS
- 21h20 – XODÓ
- 22h00 – BlJOCA
- 22h40 – SUMIDOURO
- 23h20 – CYCLONE
- 0h00 – ÁZ DE OURO
- 0h40 – TSUNAMI
- 01h20 – CHAPADO
- 02h00 – TORNADO
- DOMINGO, 11 DE FEVEREIRO
- 19h00 – CYCLONINHO
- CHAPADINHO
- XODÓZINHO
- 19h30 – BLOCO CARRO DE BOI
- 20h00 – FORMIGÃO
- 20h40 – SUMIDOURO
- 21h20 – GASPAR
- 22h00 – VACA MOCHA
- 22h40 – TORNADO
- 23h00 – BIJOCA
- 0h00 – TSUNAMI
- 0h40 – AMIGO
- 01h20 – XODÓ
- 02h00 – CHAPADO
- SEGUNDA, 12 DE FEVEREIRO
- 19h30 – BLOCO DAS PIRANHAS
- 20h00 – FORMIGUINHA
- 20h40 – FORTUNATO
- 21h20 – VACA FURIOSA
- 22h00 – GASPAR
- 22h40 – DANADO
- 23h20 – AZ DE OURO
- Oh00 – TORNADO
- 0h40 – CYCLONE
- 1h20 – GUERREIRO
- 2h00 – CHAPADO
- TERÇA, 13 DE FEVEREIRO
- 19h00 – CHAPADINHO
- CYCLONINHO
- XODÓZINHO
- 19h30 – JAGUARÁ
- 20h00 – DUAS CABEÇAS
- 20h40 – VACA MOCHA
- 21h20 – DANADD
- 22h00 – VACA FURIOSA
- 22h40 – BIJOCA
- 23h00 – VAGALUME
- 0h00 – TSUNAMI
- 0h40 – GUERREIRINHO
- 1h20 – AMIGO
- 2h00 – XODÓ