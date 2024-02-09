Muqui terá carnaval folclórico dos Bois Pintadinhos, confira programação

Tradicional Carnaval do Boi de Muqui acontece neste fim de semana Crédito: wander Polati

Um dos eventos mais tradicionais do Espírito Santo, o Carnaval Folclórico dos Bois Pintadinhos, que acontece no Sítio Histórico de Muqui, começa nesta sexta-feira (09) e vai até terça-feira (13).

A rua principal de paralelepípedos se transformará no "Corredor da Boiada" onde vinte e quatro grupos de bois pintadinhos, vacas, mulinhas e Jaguará; armações de ferro, panos e elementos que imitam os animais, animarão os foliões ao tom de instrumentos de percussão, que inclui surdão, surdo, tarol, repinique e tamborim.

Surgida na década de 1970, a festa folclórica contribui para fortalecer as tradições culturais do Município, firmando-se como um marco no carnaval capixaba. Os desfiles dos bois é prestigiado por grande número de moradores e turistas.

Durante a manifestação popular, hotéis e pousadas recebem um número significativo de visitantes vindos inclusive de outros Estados do país. O evento promove a geração de renda para a população local, o fortalecimento do comércio e o aumento de receitas para o Município. O Carnaval de Muqui é único, pois cria uma ambiência cultural genuína ao integrar o Maior Sítio Histórico do Estado; com seus mais de 200 imóveis tombados, às iniciativas tradicionais da Cultura.

Desde o Século XIX, o "Bumba meu Boi" já era uma brincadeira típica, sobretudo no norte do país. Mas ao longo dos anos, e com novos costumes e influências; o Carnaval de Muqui passou de uma festa periférica para uma manifestação popular e mais democrática. É na década de 70 que o Boi Pintadinho desce para as ruas com o "Boi do Bijoca" integrando-se à programação do Carnaval da época, dominado pelos bailes.

O "Boi do Bijoca", embora não seja o primeiro boi pintadinho da cidade, é o responsável por introduzir o costume no carnaval, dando início a uma tradição histórica que hoje está consolidada no Estado do Espírito Santo.

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