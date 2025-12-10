De graça

Muqui recebe programação cultural que vai do samba ao rock neste fim de semana

Cidade histórica tem agenda cultural variada com shows e oficinas de cinema, teatro e dança

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:38

Grupo Artsamba se apresenta neste sábado (13) Crédito: Reprodução | Instagram | @oficialartsamba

A 4ª edição do Cultura em Toda Parte segue para sua segunda parada na cidade histórica de Muqui. A caravana itinerante conta com dois dias de programação cultural, na sexta-feira (12) e sábado (13), com música, contação de história, teatro e cultura popular. Além disso, o projeto também realiza três ações formativas voltadas aos moradores da região.

As atividades serão realizadas no Jardim Municipal de Muqui e têm início na sexta-feira (12), a partir das 18h, com a atração convidada Balé Jéssika Dutra, que traz um espetáculo com técnica, sensibilidade e arte para encantar o público.

Na sequência, os alunos do curso Noções de Interpretação para Teatro e Cinema, ministrado pela atriz e diretora Verônica Gomes, sobem ao palco para uma encenação especial que marca o encerramento da formação.

Logo após, o cantor Marcos Tuim apresenta o show brasilidades. Além disso, o público vai conferir o show da banda Mesa 3, e em seguida, é a vez do Vivência Acústico trazer um repertório inspirado nos clássicos acústicos da extinta MTV com muito pop e rock.

Fechando o primeiro dia de programação vem o grupo Sanfonada. Com forte influência do gingado e ritmo gaúcho, o grupo mistura estilos como vanera, xote, pé de serra, além de agregar o sertanejo.

No sábado (13), a programação começa às 19h, com História, Historinha, Historieta, contação de história com Eliane Correia. Logo após, o público confere o trabalho da cantora sertaneja Talyta Salucci. Fechando a programação cultural, o suingue do ArtSamba com músicas como Eu tô na Onda e clássicos do samba e pagode com muita energia.

OFICINAS

Nessa etapa, na cidade de Muqui, acontecem três formações. De 8 a 12 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30, no Serviço de Convivência do CRAS, acontece o Curso Noções de Interpretação para Teatro e Cinema, com a atriz, diretora e produtora Verônica Gomes.

Na quinta-feira (11), das 8h às 11h30, a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Vicente de Paulo recebe duas atividades de formação. O bailarino, coreógrafo e diretor conduzirá a oficina Dança Afro - Corporeidades e Ancestralidade. Simultaneamente, o ator, autor e diretor do Grupo Gota, Pó e Poeira, Carlos Ola vai comandar a oficina Jogos Teatrais. As atividades são exclusivas para os alunos da instituição.

CARAVANA CULTURAL ITINERANTE

Depois do município de Muqui, o Cultura em Toda Parte volta com suas atividades no mês de janeiro nos balneários de Iriri, em Anchieta (16 e 17) e Piúma (30 e 31). Em fevereiro, a Caravana Cultural desembarca em Santa Leopoldina (27 e 28).

Em março, é a vez de Jerônimo Monteiro (13 e 14) e São José do Calçado (27 e 28). No mês de abril, Muniz Freire é a cidade sede do evento, nos dias 24 e 25. Fechando as atividades, Domingos Martins recebe as atividades do Cultura em Toda Parte, nos dias 8 e 9 de maio, e São Roque do Canaã em 22 e 23 de maio.

SERVIÇO | CULTURA EM TODA PARTE 4ª EDIÇÃO

SEXTA-FEIRA (12)

18h - Balé Jéssika Dutra



19h - Apresentação dos alunos da curso Noções de Interpretação para Teatro e Cinema (teatro)



20h - Marcos Tuim (música)



21h - Mesa 3 (música)



23h - Sanfonada (música)



SÁBADO (13)

19h - Eliane Correia (contação de histórias)



20h - Bate-Flecha Velho Puri (cultura popular)



21h - Talyta Salucci (música)



23h - ArtSamba (música)



Local: Jardim Municipal de Muqui

Jardim Municipal de Muqui Endereço: Rua Ciro Duarte, Conjunto BNH, Muqui

