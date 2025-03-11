Mumuzinho traz a "Turnê Conectado" para Vitória neste sábado (15)

Mumuzinho fará show em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@mumuzinho/@joaopedrojanuario

O cantor Mumuzinho chega a Vitória neste sábado (15) com a "Turnê Conectado" para uma apresentação especial no Embrazado, em Vitória. A partir das 18h, o público poderá curtir um show envolvente, misturando clássicos do samba e pagode com os novos sucessos do artista.

A noite também contará com a animação do grupo LeqSamba, trazendo o melhor do pagode contemporâneo, e do DJ Leandro Netto, que promete agitar a pista com grandes hits.

Sobre a Turnê Conectado

A turnê teve início em outubro de 2024, no Rio de Janeiro, e apresenta faixas do DVD gravado em São Paulo, incluindo o sucesso "À Três", que já soma milhões de visualizações no YouTube. Inspirado na Broadway, o projeto traz uma proposta musical inovadora. "Não tem só samba e pagode. Eu abri a mente para a música", destaca Mumuzinho.

O DVD também conta com participações especiais de grandes nomes como Péricles, Milthinho, Belo e Rodriguinho. A abertura do show tem um toque especial: a voz de Regina Casé, homenageada por Mumuzinho como uma referência fundamental em sua trajetória.

Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Mumuzinho promete um espetáculo repleto de emoção, energia e muito carisma

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