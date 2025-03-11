Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Mumuzinho traz a "Turnê Conectado" para Vitória neste sábado (15)
Para curtir

Mumuzinho traz a "Turnê Conectado" para Vitória neste sábado (15)

Com participação do grupo LeqSamba e DJ Leandro Netto, show do cantor de pagode reúne clássicos do pagode e faixas do novo DVD
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Março de 2025 às 14:48

Mumuzinho é atração principal do Dia do Serrano na Serra
Mumuzinho fará show em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@mumuzinho/@joaopedrojanuario
O cantor Mumuzinho chega a Vitória neste sábado (15) com a "Turnê Conectado" para uma apresentação especial no Embrazado, em Vitória. A partir das 18h, o público poderá curtir um show envolvente, misturando clássicos do samba e pagode com os novos sucessos do artista.
A noite também contará com a animação do grupo LeqSamba, trazendo o melhor do pagode contemporâneo, e do DJ Leandro Netto, que promete agitar a pista com grandes hits.

Sobre a Turnê Conectado

A turnê teve início em outubro de 2024, no Rio de Janeiro, e apresenta faixas do DVD gravado em São Paulo, incluindo o sucesso "À Três", que já soma milhões de visualizações no YouTube. Inspirado na Broadway, o projeto traz uma proposta musical inovadora. "Não tem só samba e pagode. Eu abri a mente para a música", destaca Mumuzinho.
O DVD também conta com participações especiais de grandes nomes como Péricles, Milthinho, Belo e Rodriguinho. A abertura do show tem um toque especial: a voz de Regina Casé, homenageada por Mumuzinho como uma referência fundamental em sua trajetória.
Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Mumuzinho promete um espetáculo repleto de emoção, energia e muito carisma

Serviço

  • Mumuzinho - Turnê Conectado
  • Data: Sábado, 15 de março
  • Local: Embrazado - Praia do Canto, Vitória
  • Horário: A partir das 18h
  • Ingressos: A partir de R$ 50, à venda no Zig Tickets
  • Classificação: 18 anos

Veja Também

Tardezinha no ES: Thiaguinho recebe Belo como convidado especial

'Vale Tudo': conheça o requintado e intrigante mundo dos Roitman

Pequena Lo apresenta palestra gratuita em Vitória durante festival de inclusão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados