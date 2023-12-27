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Em Guarapari

Multiplace Mais reabre com Matheus e Kauan e ganha beach club no verão

Dupla sertaneja dá o start na programação do verão 2024 nesta quinta-feira (28). No dia 1 de janeiro, o duo Dubdogz faz a festa no Marítimo Beach Bar
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 14:55

Dupla sertaneja Matheus e Kauan
Dupla sertaneja Matheus e Kauan estará no ES neste mês Crédito: Instagram / Reprodução
Já está tudo pronto para começar a temporada de shows no Multiplace Mais. Nesta quinta-feira (28), o público poderá conhecer o espaço - que será reaberto após quatro anos - com um grande show da dupla Matheus e Kauan. Grande promessa do verão 2024, o local também ganhará um beach club em janeiro.
E a curtição já começa nesta quinta, a partir das 22h- horário de abertura dos portões. Localizado de frente para a Praia de Meaípe, em Guarapari, o Mais reabre com muita festa. Trazendo seus maiores sucessos, como “Te Assumi Pro Brasil” e “Que Sorte a Nossa”, a dupla de Goiás promete agitar as terras capixabas. Os ingressos custam entre R$ 100 (1º lote, pista, meia entrada/solidário 2kg) a R$ 340 (1º lote, camarote 2, inteira).
Ao longo do verão, nomes como Maiara e Maraisa, Nando Reis, Pitty, Seu Jorge, Marcelo D2, Filipe Ret, Ludmilla e Henrique e Juliano também estão confirmados no complexo de entretenimento. A programação começa nesta quinta-feira (28) e vai até o dia 26 de janeiro.

BEACH CLUB

Outra novidade do Multiplace Mais é o Marítimo Beach Bar, localizado na expansão do Camarote 2. O empreendimento abre as portas nesta quinta-feira (28) e funcionará de domingo a domingo, das 12h às 19h30h. O grande destaque da programação vai para o dia 1º de janeiro. O duo Dubdogz desembarca em Guarapari para se apresentar no beach club, a partir das 16h.
A dupla formada pelos irmãos Lucas e Marcos Ruback Schmidt, de Juiz de Fora, Minas Gerais, celebra 15 anos de carreira conquistando a cena eletrônica com suas músicas contagiantes. Sucessos como "Dog Days", "Alors On Danse", "Infinity", "Everybody Wants To Party" e "I Was Made For Lovin’ You" devem compor o set na "cidade saúde".
Com vista para o mar, o Marítimo terá serviço de bar, com cardápio variado, assinado pelo chef Diego Henrique Ribeiro. Entre as delícias, estão pratos como steak tartare, ceviche de peixe branco, camarão VG crocante, ancho e polvo na parrilla, além de alguns pratos principais como filé de peixe com molho de limão siciliano. E para sobremesa, terá torta gelada de pistache.
O espaço contará ainda com 200 lugares distribuídos em mesas e lounges, além de um elevador panorâmico para acessibilidade.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS 

  •  28 de dezembro: Matheus & Kauan
  •  29 de dezembro: Maiara & Maraisa
  •  30 de dezembro: Nando Reis & Pitty
  • 05 de janeiro: Seu Jorge e Marcelo D2
  • 06 de janeiro: Filipe Ret, Budah e KVSH
  • 07 de janeiro: Turma do Pagode e Pixote
  • 12 de janeiro: Baile do Nego Veio com Alexandre Pires
  • 13 de janeiro: Hugo & Guilherme , Ferrugem
  • 14 de janeiro: Ludmilla Sunset e Di Propósito
  • 19 de janeiro: Henrique & Juliano - Exclusive
  • 20 de janeiro: Victor & Léo. - lançamento da turnê “Nossa História Não Termina Aqui”
  • 26 de janeiro: Jota Quest

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