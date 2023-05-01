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Mulher atropelada por Lima Duarte pede indenização de R$ 1,2 mi e pensão de R$ 5.000

Ação foi protocolada na sexta-feira (28) no Tribunal de Justiça de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 09:19

Lima Duarte tomando vacina contra a Covid
O ator Lima Duarte Crédito: @limaDuarte no Instagram
Simone Regina de Abreu Nunes, que foi atropelada pelo ator Lima Duarte no começo de março passado, entrou com um processo na Justiça em que exige indenização de R$ 1,2 milhão. Ela solicita, ainda, que a Justiça garanta o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 5.000. A ação foi protocolada na sexta-feira (28) no Tribunal de Justiça de São Paulo.
De acordo com a vítima, que sofreu o acidente enquanto pilotava sua moto e teve cinco ossos da bacia fraturados, ela teria sido obrigada a parar de trabalhar por conta de seu estado de saúde. Na ocasião do atropelamento, já internada, Simone Regina comentou em entrevista a sua situação profissional.
"Eu tirava, em média, R$1.000, R$ 1.200 por semana. Se eu ficar em casa dois meses, são oito semanas. Faz a conta de quanto eu estou deixando de ganhar. E as minhas contas não vão parar de chegar", declarou.
Lima Duarte, por meio de sua defesa, alega que está sendo alvo de "calúnia e difamação".
O ator de 93 anos atropelou Simone Regina no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. De acordo com sua assessoria, não é possível atestar quem teve a culpa, mas Lima prestou socorro e se colocou à disposição desde o princípio para ajudar nas investigações.
Em nota redigida pelo próprio ator, ele deu mais detalhes sobre o incidente. "Gostaria de esclarecer que, enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia", diz trecho do comunicado.
"A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível. Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável", emendou.
Segundo informações divulgadas pelo UOL, os advogados de Lima Duarte afirmam que já foi feito um acordo com a motociclista, no valor de R$ 30 mil, e que o pagamento já teria sido feito.
Sobre o caso, em postagem recente no Instagram o artista se disse alvo de etarismo, isto é, discriminação contra pessoas consideradas velhas.
"Só se preocupam em saber a minha idade, em afirmar categoricamente que um homem de 93 anos como eu sou responsável por qualquer acidente que aconteça comigo", disse.

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