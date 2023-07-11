Mostra Universitária de Videoclipe traz 5 curtas de novos realizadores capixabas

Cena do videoclipe "Inevitável", de Jessica Roberts Crédito: Divulgação

Tem gente nova pintando no audiovisual capixaba, com talento extra, é claro! Alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Espírito (Ufes) lançam nesta quinta (13) cinco videoclipes de artistas e bandas do Estado dentro da programação da Mostra Universitária de Videoclipe (.MUV). O evento acontece no Metrópolis, em Vitória, a partir das 19h30, com entra franca.

O curtas-metragens foram desenvolvidos durante o primeiro semestre de 2023, na disciplina Videoclipe e Mercado da Música. Os clipes são das faixas "Gosto Algum", de Renata Portella, Bebici e VT, "Inevitável", de Jessica Roberts, "Chão no Teto", de Gastação Infinita, "Passarinho", de Luiza Mollulo, e "Ogro", de Arthur Bigby. Além dos lançamentos, o encontro conta com apresentações de Jéssica Roberts e Arthur Bigby.

"Gosto Algum", por exemplo, traz um questionamento: o que você faria se estivesse em seu trabalho, um lugar frio, entediante e um coelho te chamasse para curtir a vida como se não houvesse o amanhã? Um verdadeiro convite para uma viagem incomum longe do escritório pela Rua da Lama e Bar do Mãozinha, em Jardim da Penha, entre outros lugares da capital do Espírito Santo.

"Inevitável" acompanha uma jornada encenada entre o mundo musical e as experiências do amor. A cantora, compositora e professora Jessica Roberts é apaixonada por violão, guitarra e ukulele, principais instrumentos que utiliza para compor seu repertório, além de produzir trilhas sonoras para obras audiovisuais.

Em "Chão no Teto", Álvaro está numa festa se divertindo e usando substâncias lisérgicas. Ele acaba entrando em um mundo psicodélico dentro da própria mente. A música do Gastação Infinita traz a mistura de vários gêneros musicais, trazendo referências do underground internacional, baião, ijexá, garage rock e indie.

Luiza Mollulo é uma cantora, pianista, violonista, clarinetista e compositora nascida em São Mateus (ES), tendo iniciado seus estudos de música com aulas de piano na infância. Seu "Passarinho" busca explorar de forma artística e metafórica as dificuldades de um término de relacionamento e o ato de finalmente conseguir superar.

Cena do Videoclipe "Passarinho" Crédito: Divulgação

Em "Ogro", Arthur Bigby vive uma entidade com a missão de vingar a sociedade de homens corruptos e conservadores, os chamados ogros modernos. O vídeo mostra uma de suas "presas" sendo abatida em um combate visceral. O filme propõe a mistura ousada de música, horror e justiça social, em uma exploração visualmente impactante do terror, combinando imagens de suspense psicológico.

"Desde março, discutimos pesquisas relacionadas às narrativas e estética do videoclipe, principalmente pensando no mercado da música onde está mídia está inserida, desde as programações televisivas até ganhar nova força nas redes sociais. O exercício foi colocar conhecimentos teóricos em prática através da produção, lançamento e difusão da música. O que os alunos estão fazendo com louvor na .MUV”, ressaltou o professor da disciplina que resultou na mostra, Luiz Eduardo Neves.

MOSTRA UNIVERSITÁRIA DE VIDEOCLIPE (.MUV)

QUANDO: Quinta (13), às 19h30, no Cine Metrópolis. Av. Fernando Ferrari, Campus de Goiabeiras, Vitória. Entrada franca

