Mostra Infantil de Animação exibe curtas gratuitos no Sesc Glória

Os apaixonados por animação já podem marcar um super evento na agenda! Com uma coletânea de curtas produzidos em diversas partes do país, a Mostra Infantil de Animação chega às telonas do Sesc Glória, no Centro de Vitória. Até o dia 22 de dezembro, serão exibidas sessões gratuitas de oito curtas-metragens, sempre às quartas, quintas e sextas, às 10h20, e aos sábados, às 14h20.
O evento foi pensado para celebrar os 20 anos da criação do Dia Internacional da Animação (DIA). A data é oficialmente comemorada no dia 28 de outubro mas, neste ano, teve a festa estendida para o mês de dezembro. Realizada pela equipe do DIA e pelo Instituto Marlin Azul, em parceria com o Sesc Glória, a mostra busca ser uma janela para a exibição de obras que tenham o público infanto-juvenil como alvo.
São curtas que possuem entre 2 e 30 minutos, produzidos em São Paulo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Um dos destaques é o filme “Flores da Macambira”. Feito por crianças da Comunidade Quilombola da Macambira, no município de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, o curta retrata como é a vida na comunidade, inspirada na força, a beleza e a resistência de Macambira, uma planta espinhosa do sertão.
Confira a programação da Mostra Infantil de Animação:
OBRAS QUE SERÃO EXIBIDAS
- Tardes no Escarafuncha (11’59’’ – 2022 – Franca/SP)
- Direção: Fernando Ferreira Garróz
- Sinopse: Como de costume, o curioso Dico vai passar mais uma tarde no Escarafuncha, a loja do Tio Tantarruga, um lugar onde de tudo se encontra! Dico encontra os amigos que habitam o local e juntos vão ajudar a escritora Dolores Capota que, em meio a uma crise de criatividade, busca o Escarafuncha para encontrar ideias e inspirações para o seu próximo livro.
- Flores da Macambira (9’03’’ – 2023 – Lagoa Nova/RN e Vitória/ES )
- Direção: Crianças e Adolescentes da Comunidade Quilombola de Macambira
- Sinopse: A vida na comunidade é bonita e resistente assim como a flor da macambira.
- Contos Mirabolantes (9’18’’ – 2023 – Ananindeua/PA)
- Direção: Andrei Miralha e Petronio Medeiros
- Sinopse: Maria Estrela é uma menina que adora ouvir histórias antes de dormir, mas cansada de ouvir sempre as mesmas histórias, resolve ela mesma inventar um “conto mirabolante” onde narra a história de como o Terrível Mapinguari da Amazônia, um enorme monstro de um olho só e uma enorme boca em sua barriga, perdeu seu único olho na floresta e como a destemida Maria Estrela montada em Esperança, seu fabuloso Boi-Bumbá Alado, parte numa busca para encontrar o olho do Mapinguari.
- Palavras Mágicas (2’51’’ – 2023 – Curitiba/PR)
- Direção: Carlon Hardt
- Sinopse: “Palavras Mágicas” explora o poder das palavras e como elas podem evocar diferentes emoções, incentivando os espectadores a ouvirem seus corações quando ficarem sem palavras. A música também aborda como uma pequena mudança em uma palavra pode ter um grande impacto em seu significado. No geral, “Palavras Mágicas” celebra a complexidade e a beleza da linguagem.
- Lucinéia (30’’ – 2022 – Teresópolis/RJ)
- Direção: Luah Garcia
- Sinopse: Lucinéia é uma menina que perdeu seu dente de leite.
- Os Macurus (7’19’’ – 2022 – São Paulo/SP)
- Direção: Julia Vellutini e Mateus de Jesus
- Sinopse: Ao tentar revitalizar uma praça, os Macurus terão de enfrentar um Monstro sem forma
- Memórias da Infância (3’57’’ – 2023 – Ribeirão Vermelho/MG e Vitória/ES)
- Direção: Alunas e alunos da EMEF Manuel Pereira Ramalho de Ribeirão Vermelho
- Sinopse: Inspiradas pelo poema “Infância”, de Carlos Drummond de Andrade, crianças entrelaçam suas memórias mais delicadas como brincar na várzea com irmãos, cuidar de pintinhos, buscar a vaca no pasto ou tomar banho de rio de água limpa e cheia de peixes.
- Anacleto, o Balão (12’ – 2023 – Curitiba/PR)
- Direção: Carol Sakura e Walkir Fernandes
- Sinopse: Alguns balões são bem coloridos. Alguns participam de festa e cantam parabéns. Alguns balões trabalham com palhaços. Outros esvaziam e encolhem. O balão Anacleto gosta de dar sustos.
SERVIÇO
- MOSTRA INFANTIL DE ANIMAÇÃO - 20 ANOS DO DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO
- QUANDO: Entre os dias 6 a 22 de dezembro
- SESSÕES: Todas as quartas, quintas e sextas, às 10h20. Aos sábados, às 14h20
- ONDE: Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, Centro - Vitória - ES
- ENTRADA: Gratuita
- CLASSIFICAÇÃO: Livre