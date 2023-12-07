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Cultura

Mostra Infantil de Animação exibe curtas gratuitos no Sesc Glória

Produções de sete estados brasileiros serão exibidas todas as quartas, quintas, sextas e sábados, até o dia 22 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 19:00

"Flores da Macambira", "Tardes no Escarafuncha" e "Contos Mirabolantes" são alguns dos contos que estão sendo exibidas na Mostra Infantil de Animação Crédito: Divulgação
Os apaixonados por animação já podem marcar um super evento na agenda! Com uma coletânea de curtas produzidos em diversas partes do país, a Mostra Infantil de Animação chega às telonas do Sesc Glória, no Centro de Vitória. Até o dia 22 de dezembro, serão exibidas sessões gratuitas de oito curtas-metragens, sempre às quartas, quintas e sextas, às 10h20, e aos sábados, às 14h20.
O evento foi pensado para celebrar os 20 anos da criação do Dia Internacional da Animação (DIA). A data é oficialmente comemorada no dia 28 de outubro mas, neste ano, teve a festa estendida para o mês de dezembro. Realizada pela equipe do DIA e pelo Instituto Marlin Azul, em parceria com o Sesc Glória, a mostra busca ser uma janela para a exibição de obras que tenham o público infanto-juvenil como alvo. 
São curtas que possuem entre 2 e 30 minutos, produzidos em São Paulo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Um dos destaques é o filme “Flores da Macambira”. Feito por crianças da Comunidade Quilombola da Macambira, no município de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, o curta retrata como é a vida na comunidade, inspirada na força, a beleza e a resistência de Macambira, uma planta espinhosa do sertão.
Confira a programação da Mostra Infantil de Animação:

OBRAS QUE SERÃO EXIBIDAS

  • Tardes no Escarafuncha (11’59’’ – 2022 – Franca/SP)
  • Direção: Fernando Ferreira Garróz
  • Sinopse: Como de costume, o curioso Dico vai passar mais uma tarde no Escarafuncha, a loja do Tio Tantarruga, um lugar onde de tudo se encontra! Dico encontra os amigos que habitam o local e juntos vão ajudar a escritora Dolores Capota que, em meio a uma crise de criatividade, busca o Escarafuncha para encontrar ideias e inspirações para o seu próximo livro.
  • Flores da Macambira (9’03’’ – 2023 – Lagoa Nova/RN e Vitória/ES )
  • Direção: Crianças e Adolescentes da Comunidade Quilombola de Macambira
  • Sinopse: A vida na comunidade é bonita e resistente assim como a flor da macambira.
  • Contos Mirabolantes (9’18’’ – 2023 – Ananindeua/PA)
  • Direção: Andrei Miralha e Petronio Medeiros
  • Sinopse: Maria Estrela é uma menina que adora ouvir histórias antes de dormir, mas cansada de ouvir sempre as mesmas histórias, resolve ela mesma inventar um “conto mirabolante” onde narra a história de como o Terrível Mapinguari da Amazônia, um enorme monstro de um olho só e uma enorme boca em sua barriga, perdeu seu único olho na floresta e como a destemida Maria Estrela montada em Esperança, seu fabuloso Boi-Bumbá Alado, parte numa busca para encontrar o olho do Mapinguari.
  • Palavras Mágicas (2’51’’ – 2023 – Curitiba/PR)
  • Direção: Carlon Hardt
  • Sinopse: “Palavras Mágicas” explora o poder das palavras e como elas podem evocar diferentes emoções, incentivando os espectadores a ouvirem seus corações quando ficarem sem palavras. A música também aborda como uma pequena mudança em uma palavra pode ter um grande impacto em seu significado. No geral, “Palavras Mágicas” celebra a complexidade e a beleza da linguagem.
  • Lucinéia (30’’ – 2022 – Teresópolis/RJ)
  • Direção: Luah Garcia
  • Sinopse: Lucinéia é uma menina que perdeu seu dente de leite.
  • Os Macurus (7’19’’ – 2022 – São Paulo/SP)
  • Direção: Julia Vellutini e Mateus de Jesus
  • Sinopse: Ao tentar revitalizar uma praça, os Macurus terão de enfrentar um Monstro sem forma
  • Memórias da Infância (3’57’’ – 2023 – Ribeirão Vermelho/MG e Vitória/ES)
  • Direção: Alunas e alunos da EMEF Manuel Pereira Ramalho de Ribeirão Vermelho
  • Sinopse: Inspiradas pelo poema “Infância”, de Carlos Drummond de Andrade, crianças entrelaçam suas memórias mais delicadas como brincar na várzea com irmãos, cuidar de pintinhos, buscar a vaca no pasto ou tomar banho de rio de água limpa e cheia de peixes.
  • Anacleto, o Balão (12’ – 2023 – Curitiba/PR)
  • Direção: Carol Sakura e Walkir Fernandes
  • Sinopse: Alguns balões são bem coloridos. Alguns participam de festa e cantam parabéns. Alguns balões trabalham com palhaços. Outros esvaziam e encolhem. O balão Anacleto gosta de dar sustos.

SERVIÇO

  • MOSTRA INFANTIL DE ANIMAÇÃO - 20 ANOS DO DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO
  • QUANDO: Entre os dias 6 a 22 de dezembro
  • SESSÕES: Todas as quartas, quintas e sextas, às 10h20. Aos sábados, às 14h20
  • ONDE: Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, Centro - Vitória - ES
  • ENTRADA: Gratuita
  • CLASSIFICAÇÃO: Livre

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