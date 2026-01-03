Arte e espiritualidade

Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público

A programação inclui oficinas e experiências artísticas que aproximam visitantes dos processos criativos desenvolvidos no espaço

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 12:00

Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público Crédito: Jessica Alves / Oziel Fotografias

O Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, inicia no dia 5 de janeiro um novo ciclo do Programa de Residências Artísticas 2025/2026, reforçando o diálogo entre arte, natureza e espiritualidade. As atividades do novo ano integra a série de imersões criativas desenvolvidas no programa e mantém a oferta de atividades artísticas gratuitas ao público.

Instalado em um mosteiro zen-budista da tradição Soto Zen, o programa oferece um contexto singular para a criação artística, baseado na desaceleração do tempo, na convivência e na atenção ao ambiente natural. Ao longo do ciclo, artistas de diferentes linguagens desenvolvem pesquisas autorais com acompanhamento da equipe do mosteiro.

Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público Crédito: Vitor Nogueira

Como contrapartida pública, os artistas residentes realizam oficinas, conversas, visitas guiadas, ativações e apresentações performativas, sempre aos domingos. Todas as atividades são gratuitas e têm como objetivo ampliar o acesso à arte e fortalecer a relação com a comunidade local e os visitantes do espaço.

O novo ciclo tem como destaque a residência da artista visual e educadora Sheyla Ayo, que permanece no Mosteiro Zen Morro da Vargem entre os dias 5 e 25 de janeiro. Sua pesquisa atravessa desenho, pintura, fotografia e performance, articulando ancestralidade, espiritualidade afro-brasileira, memória feminina e relação com a natureza.

A prática artística de Sheyla Ayo afirma o corpo, os afetos e o território como campos simbólicos de cura, presença e resistência, especialmente a partir das trajetórias negras em diáspora. Formada em Artes Visuais e com pós-graduação em Arte, Educação e Sociedade, a artista integra saberes ancestrais e práticas espirituais ao seu campo poético.

Artista Sheyla Ayo Crédito: Acervo Pessoal

Com trajetória consolidada, Sheyla Ayo já participou de residências artísticas no Brasil, realizou ativações na Bienal de São Paulo, integrou a exposição “Dos Brasis”, do Sesc, e apresentou obras em instituições como Centro Cultural São Paulo, Sesc Pinheiros, Sesc Santana e Solar dos Abacaxis (RJ). Durante sua permanência no mosteiro, a artista desenvolverá um processo de criação imersivo e conduzirá atividades gratuitas abertas ao público.

Informações

Programa de Residências Artísticas 2025/2026 – Mosteiro Zen Morro da Vargem

Local: Ibiraçu (ES)

Ibiraçu (ES) Residência Sheyla Ayo

Sheyla Ayo Período: 5 a 25 de janeiro

5 a 25 de janeiro Curadoria: Clara Sampaio

Clara Sampaio Atividades gratuitas aos domingos: oficinas, conversas, visitas guiadas

oficinas, conversas, visitas guiadas Mais informações pelo Instagram: @estacaocultural.mzmv | @mosteirozen

