Editorias do Site
Redes Sociais

Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público

A programação inclui oficinas e experiências artísticas que aproximam visitantes dos processos criativos desenvolvidos no espaço

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 12:00

Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público
Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público Crédito: Jessica Alves / Oziel Fotografias

O Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, inicia no dia 5 de janeiro um novo ciclo do Programa de Residências Artísticas 2025/2026, reforçando o diálogo entre arte, natureza e espiritualidade. As atividades do novo ano integra a série de imersões criativas desenvolvidas no programa e mantém a oferta de atividades artísticas gratuitas ao público.

Instalado em um mosteiro zen-budista da tradição Soto Zen, o programa oferece um contexto singular para a criação artística, baseado na desaceleração do tempo, na convivência e na atenção ao ambiente natural. Ao longo do ciclo, artistas de diferentes linguagens desenvolvem pesquisas autorais com acompanhamento da equipe do mosteiro.

Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público
Mosteiro de Ibiraçu recebe residência artística com ações gratuitas para o público Crédito: Vitor Nogueira

Como contrapartida pública, os artistas residentes realizam oficinas, conversas, visitas guiadas, ativações e apresentações performativas, sempre aos domingos. Todas as atividades são gratuitas e têm como objetivo ampliar o acesso à arte e fortalecer a relação com a comunidade local e os visitantes do espaço.

O novo ciclo tem como destaque a residência da artista visual e educadora Sheyla Ayo, que permanece no Mosteiro Zen Morro da Vargem entre os dias 5 e 25 de janeiro. Sua pesquisa atravessa desenho, pintura, fotografia e performance, articulando ancestralidade, espiritualidade afro-brasileira, memória feminina e relação com a natureza.

A prática artística de Sheyla Ayo afirma o corpo, os afetos e o território como campos simbólicos de cura, presença e resistência, especialmente a partir das trajetórias negras em diáspora. Formada em Artes Visuais e com pós-graduação em Arte, Educação e Sociedade, a artista integra saberes ancestrais e práticas espirituais ao seu campo poético.

Artista Sheyla Ayo
Artista Sheyla Ayo Crédito: Acervo Pessoal

Com trajetória consolidada, Sheyla Ayo já participou de residências artísticas no Brasil, realizou ativações na Bienal de São Paulo, integrou a exposição “Dos Brasis”, do Sesc, e apresentou obras em instituições como Centro Cultural São Paulo, Sesc Pinheiros, Sesc Santana e Solar dos Abacaxis (RJ). Durante sua permanência no mosteiro, a artista desenvolverá um processo de criação imersivo e conduzirá atividades gratuitas abertas ao público.

Informações

  • Programa de Residências Artísticas 2025/2026 – Mosteiro Zen Morro da Vargem
  • Local: Ibiraçu (ES)
  • Residência Sheyla Ayo
  • Período: 5 a 25 de janeiro
  • Curadoria: Clara Sampaio
  • Atividades gratuitas aos domingos: oficinas, conversas, visitas guiadas
  • Mais informações pelo Instagram: @estacaocultural.mzmv | @mosteirozen

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Antes de homenagem no ES, Ney Matogrosso relembra retiro no Mosteiro Zen de Ibiraçu

Antes de homenagem no ES, Ney Matogrosso relembra retiro no Mosteiro Zen de Ibiraçu

Imagem - Arte e natureza: Mosteiro Zen de Ibiraçu recebe residência artística até 2026

Arte e natureza: Mosteiro Zen de Ibiraçu recebe residência artística até 2026

Imagem - Capixaba transforma pontos turísticos do ES em cenários dos Simpsons e do Bob Esponja

Capixaba transforma pontos turísticos do ES em cenários dos Simpsons e do Bob Esponja

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Veja como fazer geladinhos gourmet de caramelo, frutas vermelhas e maracujá

Veja como fazer geladinhos gourmet de caramelo, frutas vermelhas e maracujá
Imagem - Verão fora do óbvio: 7 lagoas, ilhas e poços cristalinos para curtir no ES

Verão fora do óbvio: 7 lagoas, ilhas e poços cristalinos para curtir no ES
Imagem - Veja o que cada signo deverá priorizar em 2026

Veja o que cada signo deverá priorizar em 2026