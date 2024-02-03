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Luto na música

Morre Wayne Kramer, guitarrista da banda de rock MC5, aos 75 anos

Músico americano, que fez parte do grupo entre 1964 e 1972, faleceu devido a um câncer no pâncreas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 16:32

Morreu neste sábado (3), o americano Wayne Kramer, guitarrista da banda MC5, devido a um câncer no pâncreas. A notícia foi publicada em suas redes sociais.
A MC5 é uma banda de rock protopunk, termo utilizado para se referir a artistas que antecederam o movimento punk e influenciaram a sua criação. Kramer foi guitarrista do grupo de 1964, quando foi fundado em Detroit, até sua dissolução, em 1972.
Wayne Kramer, o guitarrista do MC5, durante show no Campari Rock Festival em São Paulo, em 2005
Wayne Kramer, guitarrista do MC5, em show no Campari Rock Festival, em 2005 Crédito: Emiliano Capozoli/Folhapress
Em 1975, Kramer foi preso após ser flagrado vendendo cocaína. Depois de solto, ele se mudou para Nova York, onde chegou a participar da banda Gang War por um curto período, ao lado de Johnny Thunders, ex-membro da New York Dolls.
Na década de 1980, o músico tocou na banda "Fats Deacon and the Dumbwaiters". Ele também trabalhou como carpinteiro e se apresentou com artistas e bandas como GG Allin, Was e Rage Against the Machine.
Em 1991, o MC5 se reuniu em um show memorial, no mesmo ano em que o vocalista, Rob Tyner, morreu. Três anos depois, Kramer iniciou sua carreira solo após assinar com a gravadora Epitaph Records. Um dos discos lançados foi "The Hard Stuff", de 1995.

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