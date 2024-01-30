Ludmilla anuncia show de turnê 'In The House' em Vitória

Ludmilla se apresentará com a nova turnê em junho Crédito: Divulgação

A cantora Ludmilla vai trazer o show de sua nova turnê "Ludmilla In The House" para Vitória. A apresentação está marcada para o dia 01 de junho, na Área Verde do Clube Álvares Cabral.

Os ingressos custam a partir de R$ 95,00 e as vendas acontecem a partir de 23 de janeiro. O anúncio foi publicado na rede social.

No setlist da turnê, estarão desde as canções lado B às mais-mais, que contam com milhões de plays no Spotify, plataforma de música onde Ludmilla se tornou a primeira artista negra da América Latina a ultrapassar a marca de três bilhões de reproduções. E como todos estão acostumados com o jeitinho da cantora: alguma surpresa sempre pode aparecer no caminho!

A turnê vai percorrer 19 cidades, proporcionando uma experiência única aos fãs. O itinerário inclui paradas em metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Manaus, Fortaleza, Natal, Teresina, São Luís, Recife, Salvador, Florianópolis, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Aracaju, Porto Alegre e Curitiba.

SERVIÇO