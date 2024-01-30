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Turnê

Ludmilla anuncia show de turnê 'In The House' em Vitória

Apresentação da cantora em Vitória será no dia 01 de junho, na Área Verde do Clube Álvares Cabral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 20:51

Ludmilla é uma das atrações da Multiplace Mais, em Guarapari
Ludmilla se apresentará com a nova turnê em junho Crédito: Divulgação
A cantora Ludmilla vai trazer o show de sua nova turnê "Ludmilla In The House" para Vitória. A apresentação está marcada para o dia 01 de junho, na Área Verde do Clube Álvares Cabral.
Os ingressos custam a partir de R$ 95,00 e as vendas acontecem a partir de 23 de janeiro. O anúncio foi publicado na rede social. 
No setlist da turnê, estarão desde as canções lado B às mais-mais, que contam com milhões de plays no Spotify, plataforma de música onde Ludmilla se tornou a primeira artista negra da América Latina a ultrapassar a marca de três bilhões de reproduções. E como todos estão acostumados com o jeitinho da cantora: alguma surpresa sempre pode aparecer no caminho!
A turnê vai percorrer 19 cidades, proporcionando uma experiência única aos fãs. O itinerário inclui paradas em metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Manaus, Fortaleza, Natal, Teresina, São Luís, Recife, Salvador, Florianópolis, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Aracaju, Porto Alegre e Curitiba.

SERVIÇO

  • Data: 01 de junho de 2024

  • Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral

  • Horário: a partir das 20h 

  • Classificação Etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

  • Ingressos: 
  • Pista Premium - R$ 340,00 (inteira); R$ 204,00 (entrada social); R$ 170,00 (meia-entrada legal)
  • Pista - R$ 190,00(inteira); R$ 114,00 (entrada social); R$ 95,00 (meia-entrada legal) 
  • VIP Joia Rara - R$ 1040,00 (inteira); R$ 904,00 (entrada social); R$ 870,00 (meia-entrada legal)

  • Início das vendas: 23 de janeiro, 12h (on-line) e 14h (presencial)

  • Horário de funcionamento da bilheteria: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo das 14h às 20h. Vendas online em: eventim.com.br

  • Bilheteria: Scala Shopping Vitória. 

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