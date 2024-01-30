"Tocar no ES é sinônimo de alegria", revela Timbalada sobre show na Serra

Em clima de pré-carnaval, Timbalada vem aí! Denny Denan e Buja Ferreira vão elevar o astral dos amantes da folia aqui no Espírito Santo, e o melhor, com comida e bebida liberadas. Na expectativa do evento, "HZ" bateu um papo com o grupo e Denny revelou um carinho especial pelo público do ES.