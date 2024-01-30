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Pré-carnaval

"Tocar no ES é sinônimo de alegria", revela Timbalada sobre show na Serra

Festa acontece no sábado (3), na Chácara Flora. HZ conversou com grupo, que promete hits como "Beija-Flor", "Água Mineral" e "Mimar Você"
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 11:51

Timbalada
Timbalada agita o pré-carnaval na Chácara Flora, na Serra.  Crédito: Reprodução/Instagram
Em clima de pré-carnaval, Timbalada vem aí! Denny Denan e Buja Ferreira vão elevar o astral dos amantes da folia aqui no Espírito Santo, e o melhor, com comida e bebida liberadas. Na expectativa do evento, "HZ" bateu um papo com o grupo e Denny revelou um carinho especial pelo público do ES. 
A festa rola no próximo sábado (3), na Chácara Flora - área verde do Steffen Centro de Eventos -, na Serra. Pode-se esperar muitas emoções com a setlist do evento, que conta com hits marcantes como "Beija-Flor", "Água Mineral", "Mimar Você", "Margarida Perfumada" e "Minha História". Confira a entrevista de HZ abaixo:

Vocês estarão por aqui agitando o pré-carnaval em Vitória. Qual é a expectativa para o show?

DENNY: Sempre as melhores expectativas possíveis! Tocar no ES é sinônimo de alegria! Estamos preparando um super show e vamos aquecer as turbinas para o carnaval!

O Carnaval de Vitória (desfiles) acontece nos dias 2 e 3. Ou seja, os capixabas já estarão em ritmo de carnaval. O que a gente pode esperar da apresentação? Alguma novidade especial?

BUJA: Um repertório especialmente pensado pra essa festa, recheado de sucessos da Timbalada - são mais de três décadas de história. Vamos fazer uma super festa!

Vocês têm alguma conexão com o Espírito Santo, alguma história boa por aqui?

DENNY: Sempre fomos muito bem recebidos pelos capixabas. Povo hospitaleiro, que sabe receber bem e gosta de festa! Tem coisa melhor?

Tem alguma música que os capixabas mais pedem?

BUJA: Sem duvida alguma, “Minha História”. É uma música que fala de amor, por isso as pessoas se identificam tanto!

Sobre os dias oficiais do carnaval. Como estão os preparativos para o Carnaval de Salvador?

DENNY: Estamos com nosso carnaval praticamente fechado. Iremos tocar em trios e camarotes, levando muita alegria para os foliões que vão curtir com a gente!

Com tantos anos de carreira, sempre animando o público, o que o Timbalada ainda espera para o futuro?

BUJA: Muita música boa, histórias pra contar, sentir o calor e a energia das pessoas, rodar esse mundão inteiro e levar alegria para os quatro cantos do planeta!

TIMBALADA NO PRÉ-CARNAVAL DA CHÁCARA FLORA

  • QUANDO: Sábado (3 de fevereiro)
  • HORÁRIO: 18 horas
  • ONDE: Chácara Flora. ROD ES-010, KM 4,5, Serra 
  • INGRESSOS: R$ 280,00 (individual), com direito a open bar, open food, abadá e copo personalizado. À venda no site www.lebillet.com.br. 
  • INFORMAÇÕES: (27) 99994-6535 / 98132-3232
  • CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

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