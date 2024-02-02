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Marcia Fu se emociona em encontro com Tetê Espíndola; veja vídeo

Cantora de "Escrito nas Estrelas", música que viralizou com Marcia em A Fazenda, invadiu estúdio onde a jogadora de vôlei dava uma entrevista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 17:33

Marcia Fu se encontrou com Tetê Espíndola, cantora de "Escrito nas Estrelas", nesta sexta-feira (2). A ex-participante de A Fazenda viralizou nas redes sociais ao cantar a música várias vezes durante o confinamento. Em dezembro do ano passado, a canção foi uma das três mais ouvidas no Spotify no Brasil.
O encontro das duas foi organizado pela Caras Brasil. As convidadas não sabiam que iriam se encontrar na entrevista. A cantora invadiu o estúdio onde a jogadora de vôlei estava enquanto ela cantava o sucesso.
"Eu não acredito, eu adoro você. Que linda. Olha sua música como está, Tetê! Estou toda arrepiada" disse Marcia, que chorou durante o encontro. "É caso do acaso mesmo", brincou a cantora, fazendo referência à música.
Marcia Fu se emociona ao encontrar Tetê Espíndola
Encontro de Marcia e Tetê foi promovido pela Caras Crédito: Reprodução/Instagram @marciafuoriginal
Quando a terceira colocada de A Fazenda estava confinada, Tetê declarou sua torcida a ela e agradeceu a repercussão que a canção atingiu. "Marcia, seu carinho pela minha música e pela minha voz só gerou muito amor nessa rede e veio para confirmar que esse clássico realmente estava escrito nas estrelas", disse em vídeo divulgado nas redes sociais. Assista:
Luana Prado regravou a canção "Escrito nas Estrelas". Em dezembro de 2023, Marcia Fu foi convidada pela cantora a se apresentar ao seu lado em um show.

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