Marcia Fu se emociona em encontro com Tetê Espíndola; veja vídeo

Marcia Fu se encontrou com Tetê Espíndola, cantora de "Escrito nas Estrelas", nesta sexta-feira (2). A ex-participante de A Fazenda viralizou nas redes sociais ao cantar a música várias vezes durante o confinamento. Em dezembro do ano passado, a canção foi uma das três mais ouvidas no Spotify no Brasil.

O encontro das duas foi organizado pela Caras Brasil. As convidadas não sabiam que iriam se encontrar na entrevista. A cantora invadiu o estúdio onde a jogadora de vôlei estava enquanto ela cantava o sucesso.

"Eu não acredito, eu adoro você. Que linda. Olha sua música como está, Tetê! Estou toda arrepiada" disse Marcia, que chorou durante o encontro. "É caso do acaso mesmo", brincou a cantora, fazendo referência à música.

Encontro de Marcia e Tetê foi promovido pela Caras Crédito: Reprodução/Instagram @marciafuoriginal

Quando a terceira colocada de A Fazenda estava confinada, Tetê declarou sua torcida a ela e agradeceu a repercussão que a canção atingiu. "Marcia, seu carinho pela minha música e pela minha voz só gerou muito amor nessa rede e veio para confirmar que esse clássico realmente estava escrito nas estrelas", disse em vídeo divulgado nas redes sociais. Assista: