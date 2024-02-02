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Silvio Santos faz rara aparição em salão de beleza e exibe novo visual

Após conhecer neto, apresentador de 93 anos posou com cabeleireiro dos famosos, Robson Jassa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 08:35

Silvio Santos mudou o visual com o cabelereiro Robson Jassa nesta quinta-feira (1)
Silvio Santos mudou o visual com o cabelereiro Robson Jassa nesta quinta-feira (1) Crédito: @robsonjassa no Instagram
Ele está de volta? Após fazer rara aparição no dia após o nascimento de seu neto, Silvio Santos foi registrado no salão de beleza de Jassa Santos, que frequenta há mais de 40 anos, nesta quinta-feira (1). Desde seu afastamento da televisão, o apresentador vive de maneira reclusa ao lado da família e foi visto poucas vezes.
O apresentador coloriu os cabelos grisalhos e mudou o visual que exibia nos poucos registros em que aparecia desde seu afastamento da televisão.
O cabeleireiro fez o registro em suas redes sociais. Seu filho, Robson Jassa, também compartilhou uma foto. "Hoje a tarde foi animada com Silvio aqui no salão se cuidando com meu pai. Ele está ótimo! Estávamos com muita saudade", escreveu Robson.
Silvio também encontrou o jornalista Milton Neves, que compartilhou registros do encontro nas redes sociais. "Eu penteei Silvio Santos, ninguém vai acreditar", brincou ele.
O jornalista também escreveu sobre o apresentador: "Muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos, de como vencer minha já crônica depressão".

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