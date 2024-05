Morre José Carlos Barbosa, fundador da escola de samba Boa Vista

O fundador e conselheiro da escola de samba Boa Vista, José Carlos Barbosa, conhecido como Caio, morreu nesta quarta-feira (15), aos 81 anos, devido a uma parada cardiáca. Ele era morador do bairro Itaquari, em Cariacica, e enfrentava problemas no coração, segundo Emerson Xumbrega, atual presidente da escola.



Ele participou da fundação da Boa Vista em 1975, no bairro Itaquari, em Cariacica. Xumbrega lamentou a morte e disse que Caio fazia questão de ir aos desfiles no Sambão do Povo e aos ensaios na quadra da escola.