  • Morre Angela Bofill, cantora de R&B e dona do clássico 'I Try'
Música

Morre Angela Bofill, cantora de R&B e dona do clássico 'I Try'

Anúncio da morte da artista aos 70 anos foi feito em suas redes sociais mas a causa não foi divulgada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 15:45

Estrela do R&B, Angela Bofill morreu nesta sexta-feira (14), aos 70 anos. O anúncio foi feito nas redes na cantora e a causa da morte não foi divulgada.
Segundo a postagem, Bofill morreu na casa de sua filha, na Califórnia (EUA). Entre os anos de 2006 e 2007 ela tinha passado por dois AVCs - o primeiro deixou seu lado esquerdo do corpo paralisado.
Capa do álbum 'Angie', de Angela Bofill, cantora de R&B que morreu aos 70 anos
Capa do álbum 'Angie', de Angela Bofill, cantora de R&B que morreu aos 70 anos Crédito: Reprodução
Filha de pais latinos e imigrantes nos EUA, Bofill nasceu em Nova York e foi uma das primeiras latino-americanas a atingir paradas de sucesso com o R&B. No final dos anos 70, ela ganhou notoriedade por canções como "I Try", "Angel of the Night" e "This Time I'll Be Sweeter".

Veja Também

Morre Skowa, do Trio Mocotó e da banda Skowa e a Máfia

Entre os anos 80 e 2000 ela gravou cinco álbuns, dois pela Arista Records --gravadora que descobriu nomes como Whitney Houston-- e três pela Capitol. No fim de sua carreira, fez participação como backing vocal em albuns como "Eternity", de Norman Connors.
Em 2023, o nome de Angela Bofill foi incluído no hall da fama das compositoras femininas.
Bofill deixa o marido e uma filha e seu funeral acontecerá dia 28 de junho, na Califórnia.

Veja Também

Morre Tonny Brasil, pai do tecnobrega que compôs para a banda Calypso, aos 57 anos

Fal Silva, guitarrista da Afrocidade, morre aos 32 anos após ser espancado

Morre fundador e ex-vocalista do Chiclete com Banana aos 64 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

